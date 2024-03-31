Себастьян Феттель о победе Сайнса в Австралии: «Ферстаппен и «Ред Булл» все равно остаются главными фаворитами»

Феттель оценил расстановку сил в «Ф-1» после победы Сайнса в Мельбурне.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» отметил, что ему приятно видеть обострение борьбы за победы, но при этом он считает, что и « » все равно остаются безоговорочными лидерами.

«С точки зрения спортивной составляющей нам всем бы хотелось, чтобы борьба была плотнее. И для этого есть неплохие предпосылки – как кажется, в этом году отрыв лидеров сократился. Хотя я думаю, что Макс Ферстаппен и «Ред Булл» все равно остаются главными фаворитами – и будут ими на этапе на «Сузуке».

Неизвестно, как бы все сложилось на Гран-при Австралии (если бы не сход Ферстаппена), – но все эти «но» и «если» уже не важны. Это была хорошая победа и для , и для « ». Как я уже говорил, здорово, что с точки зрения спортивной составляющей ситуация меняется.

Но при всем доминировании Макса и «Ред Булл» не стоит забывать о том, какая за этим стоит работа и какой уровень выступлений. Это нельзя не отметить. Так что я буду рад и тому, если Макс вернется на вершину», – рассказал .

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