Эдди Джордан: «Мэнселл твердо верил в то, что способен победить любого. Норрису не хватает такой решительности»

Теги Найджел Мэнселл Макларен Эдди Джордан Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Эдди Джордан высказался о перспективах Ландо Норриса.

Бывший владелец команды «Формулы-1» считает, что Ландо Норрис в будущем способен стать чемпионом, если станет действовать решительнее и разовьет в себе так называемый инстинкт убийцы.

«Его все обожают, не так ли? Он хороший парень, у него прекрасные родители. Он образцовый сын, воспитанный, образованный, он знает себе цену.

Но мне бы хотелось видеть в нем больше бойцовского духа, ему не хватает жесткости. Мог бы он превратить один или два своих подиума в победы? Возможно. И я хочу видеть от него больше действий, настоящей борьбы, больше решительности.

Вы помните самое выдающее качество Найджела Мэнселла? Он твердо верил, что способен победить любого. Мне ясно одно – Найджел был не так талантлив, как некоторые его соперники. Но в определенные дни его никто не мог обойти.

И это именно то, чего мне не хватает в Ландо Норрисе – я хочу чувствовать в нем эту уверенность, самоотдачу, страсть. Ведь он невероятно талантлив от природы и у него есть все необходимое, чтобы выиграть не только Гран-при, но и чемпионат.

Ему также нужно как можно быстрее разобраться с Оскаром Пиастри, ведь все видят, что австралиец явно не слабак. Я действительно впечатлен тем, как Оскар начал свой второй сезон в «Формуле-1». Ведь второй сезон для гонщика очень важен. Ты должен сделать шаг от «отлично, теперь я выступаю в премьер-классе» до «хорошо, вот теперь все становится по-настоящему серьезным». И Оскар, похоже, готов сделать именно такой шаг», – рассказал Джордан.

Прыжок Хэмилтона в «Феррари» обретает и технический смысл! Ключ – суть нового провала «Мерса»

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По-моему это как раз про Пиастри можно сказать, который раз за разом уступает дорогу более опытному товарищу, Ландо наоборот при внешнем дружелюбии и позитивности очень эгоцентричен, явно вторым номером себя не хочет видеть, кто бы ни был в напарниках, да и в целом большого о себе мнения
+12
-2
+10
Будет быстрая тачка, остальное приложится
+6
-1
+5
Найджел выступал в другую эпоху, тогда было много рандомности в результатах и больше шансов на победу чем у пилотов сейчас. В этом смысле Джордана сравнение некорректно.
+5
-1
+4
Ответ Листок яблони
Ну и правильно. Пиастри достойный гонщик.
Достойный, но если в будущем не проявит характер и не начнет всерьёз бороться с Ландо, воспринимать как топа его вряд ли будут
+5
-1
+4
Верить то Мэнселл верил, а на деле ни Проста, ни Пике, ни де Анжелиса толком обогнать не мог в одной команде.
+4
-1
+3
Норис уже пару лет быстрейший среди английских гонщиков - думаю ни рассел, ни хэмильтон с ним не сравнятся в гоночном темпе. И пиастри ему в этом плане не конкурент, но пиастри только начинает свой второй сезон и явно еще прибавит. К слову сам норис только на третий год раскрылся, поэтому у пиастри еще всё впереди.
+3
0
+3
Ответ Kemal Gul
По-моему это как раз про Пиастри можно сказать, который раз за разом уступает дорогу более опытному товарищу, Ландо наоборот при внешнем дружелюбии и позитивности очень эгоцентричен, явно вторым номером себя не хочет видеть, кто бы ни был в напарниках, да и в целом большого о себе мнения
Ну и правильно. Пиастри достойный гонщик.
+4
-1
+3
Вот в чём, а в самоуверенности у Ландо проблем точно нет.
+4
-2
+2
Ответ Kemal Gul
По-моему это как раз про Пиастри можно сказать, который раз за разом уступает дорогу более опытному товарищу, Ландо наоборот при внешнем дружелюбии и позитивности очень эгоцентричен, явно вторым номером себя не хочет видеть, кто бы ни был в напарниках, да и в целом большого о себе мнения
Пиастри не хватает опыта на дистанции, но борзости ему не занимать, но при этом он умный парень, учится и правильно что не начинает конфронтацию, если видит что медленее напарника, работает на команду пока
+2
0
+2
Какое-то, мягко говоря, натянутое сравнение с Мэнселлом. Последний стал топ-пилотом уже в приличном возрасте в "Уильямсе", а в свои первые сезоны в Ф1 довольно уверенно сливал партнеру, то бишь, де Анджелису. Да, в не самом быстром "Лотусе", но тем не менее.
+1
0
+1
Ответ Kemal Gul
Достойный, но если в будущем не проявит характер и не начнет всерьёз бороться с Ландо, воспринимать как топа его вряд ли будут
Не беспокойтесь, он себя проявит. Когда разберётся с темпом в гонках, с работой резины, он будет очень серьёзным соперником. И да, не забывайте, кто в прошлом году первым победил Ферстаппена не из РБ в гонке. Пусть и короткой.
+1
0
+1
Ответ swerh
Какое-то, мягко говоря, натянутое сравнение с Мэнселлом. Последний стал топ-пилотом уже в приличном возрасте в "Уильямсе", а в свои первые сезоны в Ф1 довольно уверенно сливал партнеру, то бишь, де Анджелису. Да, в не самом быстром "Лотусе", но тем не менее.
"Да, в не самом быстром "Лотусе". а какая разница, в быстром или не быстром?напарники то на одинаковых машинах...
+1
0
+1
согласен. Талант есть беспорно, но не хватает уверености, борзости, порой уступает позицию без боя.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий