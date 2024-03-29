Эдди Джордан: «Мэнселл твердо верил в то, что способен победить любого. Норрису не хватает такой решительности»

Эдди Джордан высказался о перспективах Ландо Норриса.

Бывший владелец команды «Формулы-1» считает, что в будущем способен стать чемпионом, если станет действовать решительнее и разовьет в себе так называемый инстинкт убийцы.

«Его все обожают, не так ли? Он хороший парень, у него прекрасные родители. Он образцовый сын, воспитанный, образованный, он знает себе цену.

Но мне бы хотелось видеть в нем больше бойцовского духа, ему не хватает жесткости. Мог бы он превратить один или два своих подиума в победы? Возможно. И я хочу видеть от него больше действий, настоящей борьбы, больше решительности.

Вы помните самое выдающее качество ? Он твердо верил, что способен победить любого. Мне ясно одно – Найджел был не так талантлив, как некоторые его соперники. Но в определенные дни его никто не мог обойти.

И это именно то, чего мне не хватает в Ландо Норрисе – я хочу чувствовать в нем эту уверенность, самоотдачу, страсть. Ведь он невероятно талантлив от природы и у него есть все необходимое, чтобы выиграть не только Гран-при, но и чемпионат.

Ему также нужно как можно быстрее разобраться с , ведь все видят, что австралиец явно не слабак. Я действительно впечатлен тем, как Оскар начал свой второй сезон в «Формуле-1». Ведь второй сезон для гонщика очень важен. Ты должен сделать шаг от «отлично, теперь я выступаю в премьер-классе» до «хорошо, вот теперь все становится по-настоящему серьезным». И Оскар, похоже, готов сделать именно такой шаг», – рассказал .

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