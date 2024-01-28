Марк Жене о болиде «Феррари» 2024 года: «Учитывая данные с симулятора можно сказать, что в этом году ощущения в команде совсем другие»

Жене оценил перспективы «Феррари» в сезоне-2024.

Амбассадор и один из тест-пилотов « » поделился мнением о шансах команды в предстоящем чемпионате.

По словам , говорить о борьбе с « » за титул было бы слишком преждевременно, однако текущие данные с симулятора позволяют смотреть на предстоящий сезон с оптимизмом.

«Есть ли оптимизм? Все, что мы сейчас можем сказать, будет основано на ощущениях гонщиков, полученных от работы на симуляторе. Окончательный вердикт мы в любом случае сможем получить только на настоящей трассе.

Но да, это действительно так – если в прошлом году на данном этапе подготовки к сезону мы не были в полной мере уверены в машине, учитывая имевшиеся данные симулятора, то в этом году ощущения в команде совсем другие. Но сейчас нужно подождать, пока мы увидим машину – сначала на презентации, а потом и на предсезонных тестах.

Увидим ли мы борьбу «Феррари» за титул? Это сложно, ведь в прошлом году у «Ред Булл» был большой отрыв, а сейчас они говорят, что в этом году их машина стала еще лучше. Так что «Ред Булл», очевидно, остается главным фаворитом. Так что борьбу с «Ред Булл» за титул я бы назвал чересчур оптимистичным прогнозом, а вот сможет ли «Феррари» сделать еще один шаг вперед и начать бороться с «Ред Булл» – в это я верю», – рассказал Жене.

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