«Феррари» проведет шинные тесты «Пирелли 29-31 января – использовать будут прошлогоднюю машину

Теги Феррари тесты Формула-1 Пирелли Карлос Сайнс Формула-1 Барселона-Каталония Шарль Леклер Оливер Бермэн Авто

«Феррари» проведет трехдневные тесты шин «Пирелли».

В «Феррари» опубликовали график работы на предстоящих тестах «Пирелли». Заезды будут проходить 29-31 января на трассе «Барселона-Каталония». На тестах будет использоваться прошлогодний болид SF-23.

В первые два дня на трассе будут работать основные пилоты «Феррари» – Шарль Леклер и Карлос Сайнс. В третий день тестов за руль сядет новый резервный пилот Скудерии Оливер Бермэн.

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