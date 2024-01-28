«Феррари» проведет шинные тесты «Пирелли 29-31 января – использовать будут прошлогоднюю машину
«Феррари» проведет трехдневные тесты шин «Пирелли».
В «Феррари» опубликовали график работы на предстоящих тестах «Пирелли». Заезды будут проходить 29-31 января на трассе «Барселона-Каталония». На тестах будет использоваться прошлогодний болид SF-23.
В первые два дня на трассе будут работать основные пилоты «Феррари» – Шарль Леклер и Карлос Сайнс. В третий день тестов за руль сядет новый резервный пилот Скудерии Оливер Бермэн.
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