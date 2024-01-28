«Феррари» проведет шинные тесты «Пирелли 29-31 января – использовать будут прошлогоднюю машину

«Феррари» проведет трехдневные тесты шин «Пирелли».

В «Феррари» опубликовали график работы на предстоящих тестах « ». Заезды будут проходить 29-31 января на трассе « ». На тестах будет использоваться прошлогодний болид SF-23.

В первые два дня на трассе будут работать основные пилоты «Феррари» – и . В третий день тестов за руль сядет новый резервный пилот Скудерии Оливер Бермэн.

Cуперконтракт Леклера с «Феррари»: еще 5 лет, $54 млн в финале, право на уход