MotoGP. Новичок чемпионата команда «Трэкхаус» показала ливрею мотоцикла на дебютный сезон

Команда «Трэкхаус» показала ливрею на сезон-2024.

Американская команда готовится к своему дебютному сезону в MotoGP. «Трэкхаус» заняла место «РНФ», которой было отказано в дальнейшем участии в чемпионате из-за многочисленных нарушений и злоупотреблений «Соглашения об участии» (аналог Договора согласия в «Формуле-1»), оказывавших негативное влияние на имидж MotoGP.

В «Трэкхайс Рейсинг» – у которых уже есть команда в NASCAR, – и так уже изучали возможность создания собственной команды в MotoGP. И после возникновения проблем у «РНФ» воспользовались ситуацией, заполучив себе слот в числе участников.

Благодаря этому «Трэкхаус» стала клиентской командой «Априльи», а от «РНФ» им досталась вся инфраструктура и весь персонал. Не изменился и состав пилотов – в новом сезоне выступать за «Трэкхаус» будут выступать Мигел Оливейра и Рауль Фернандес.

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