Дэймон Хилл о шансах Алонсо выступить на Гран-при в Мадриде: «Я буду очень удивлен, но Фернандо никогда не стоит сбрасывать со счетов»

Хилл оценил шансы Алонсо выступить на Гран-при Мадрида.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года признал, что будет удивлен, если испанец не закончит карьеру к тому моменту – но при этом призвал не списывать со счетов.

Гран-при Испании будет проводиться на трассе городского типа в Мадриде, начиная с 2026 года.

«Я думаю, что в Мадриде к Фернандо относятся с большой симпатией. Опять же, ведь именно он всегда демонстрирует очень стабильные выступления, являясь хитроумным и проницательным гонщиком. Его интересны слушать, его комментарии порой просто поразительны, он всегда находится на шаг впереди остальных.

Он обладает невероятным, так называемым, шестым чувством в отношении того, что происходит вокруг него – это касается и политики, и тактики в гонках, и его скорости. Им восхищаются все.

Думаю, каждый гонщик смотрит на Алонсо с мыслью: «Вот это действительно хороший, достойный соперник».

Если честно, я буду очень удивлен, если к моменту проведения Гран-при в Мадриде Фернандо еще будет выступать в «Формуле-1». Но его никогда не стоит сбрасывать со счетом, это уж точно», – рассказал .

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