Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо чувствует наше доверие – что никто и никогда не будет сомневаться в нем и его действиях»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Крак рассказал о влиянии Алонсо на «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» неожиданно присоединился к британской команде в 2023 году – после того, как Себастьян Феттель принял решение о завершении карьеры.

По словам Крака, Алонсо вообще не производил впечатления гонщика, который по возрасту близок к окончанию гоночной карьеры и наоборот придал «Астон Мартин» новый импульс.

«Себастьян, очевидно, находился в конце своего пути. Он сам принял это решение и твердо решил завершить карьеру. В случае же с Фернандо все было иначе – он воспринял этот переход как новый вызов.

В конце карьеры многие гонщики переходят в команде поменьше и просто стараются делать что могут, пока не закончат гоняться. Но в случае с Фернандо все было совсем не так. Точнее, все было совсем наоборот.

Мы получили гонщика, смотря на которого можно было подумать, что это вообще его первый сезон в «Формуле-1». Он был полон сил – и гонялся не только ради команды, но и ради себя. Он действительно подавал всем пример, первым приходил на работу. Ты приходишь утром на работу на базу – а он уже сидит там и в шутку отвечает: «Добрый день, ребята».

И вот это – то, как Фернандо подавал пример другим, – сильно повлияло на команду, подтолкнуло ее вперед, и сейчас наша команда стала намного лучше в сравнении с тем, что было 12 месяцев назад.

Разумеется, в этом есть заслуга и других, не только Фернандо, но благодаря этому мы стали намного лучше в сравнении с тем, если бы Фернандо не появился в «Астон Мартин».

И мы понимаем, как много Фернандо дает команде. Когда вы имеете дело со столько высоким уровнем пилотажа, такой мотивацией, таким напором, когда видите его результаты с постоянным попаданием в третий сегмент квалификации, у вас уже не возникает вопросов вроде того: «А может ли наша машина ехать быстрее?»

И это очень хорошо для команды, это укрепляет доверие команды к гонщику и наоборот, и гонщики тоже это чувствуют. Гонщики – они как датчики с очень высоким уровнем чувствительности. Они улавливают малейшие вибрации в команде.

Я думаю, что Фернандо комфортно чувствует себя в «Астон Мартин», потому что чувствует наше доверие, чувствует то, что никто и никогда не будет сомневаться в нем и в его действиях, и это работает в обе стороны», – рассказал Крак.

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2 комментария
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А недоумки из Альпин сомневались )))
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Вся команда наслаждается тем, что Алонсо в их команде. Великий гонщик, все его уважают и ценят, слушают каждое его слово, это живая легенда, наверняка уже каждый из сотрудников Астон Мартин лично подошёл к Фернандо и взял у него автограф. Человек-легенда, человек-эпоха - Великий Фернандо Алонсо.
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