«Альфа Таури» официально сменила название команды и логотип

«Альфа Таури» формально сменила название.

В сезоне-2024 название команды в заявочном списке «Формулы-1» будет указано как Visa Cash App RB. Официальным сокращением будет использоваться вариант VCARB.

Ранее компания « » официально зарегистрировала название бренда, торговую марку и логотип «Рейсинг Буллз». Вероятно, именно так расшифровываются две последние буквы в полном названии команды – и именно такое название будут использовать в «Формуле-1». Шасси команды получило именно название «РБ».

Презентация новой ливреи и нового болида состоится позже – мероприятие пройдет в Лас-Вегасе и намечено на 8 февраля. Выступать за команду в новом сезоне будут Юки Цунода и Даниэль Риккардо.

В «Ф-1» спонсорская лихорадка. Итог – болиды-баннеры, названия команд уродуют