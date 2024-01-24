«Альфа Таури» официально сменила название команды и логотип

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 РБ Авто

«Альфа Таури» формально сменила название.

В сезоне-2024 название команды в заявочном списке «Формулы-1» будет указано как Visa Cash App RB. Официальным сокращением будет использоваться вариант VCARB.

Ранее компания «Ред Булл» официально зарегистрировала название бренда, торговую марку и логотип «Рейсинг Буллз». Вероятно, именно так расшифровываются две последние буквы в полном названии команды – и именно такое название будут использовать в «Формуле-1». Шасси команды получило именно название «РБ».

Презентация новой ливреи и нового болида состоится позже – мероприятие пройдет в Лас-Вегасе и намечено на 8 февраля. Выступать за команду в новом сезоне будут Юки Цунода и Даниэль Риккардо.

В «Ф-1» спонсорская лихорадка. Итог – болиды-баннеры, названия команд уродуют

6 комментариев
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хуже названия трудно придумать...чудовищно
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Жесть.
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Мозырьский МПКЦ
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Странное название Виза РБ Кэш Апп
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Совсем крышей поехали, то Заубер выбрал странное название, теперь эти , я никогда это не запомню и не собираюсь. Если придется когда либо упоминать эту команду назову ее рб2 или читербул2, а не вот это недоразумение, и Заубер останется заубером.
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такими темпами команды Ф-1 через десяток лет будут называться "продаю гараж, тел. 12375578, зовите Толю. Хранение шин на зиму недорого"
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