Кристиан Хорнер: «Мы не сможем повторить сезон-2023. Для «Ред Булл» тот год останется уникальным»

Хорнер ждет повышения уровня конкуренции в сезоне-2024.

Руководитель «Ред Булл» уверен, что в новом году австрийской команде не удастся повторить результаты прошлого сезона, когда коллектив сумел выиграть 21 из 22 Гран-при.

«При разработке нового болида были пересмотрены все области и узлы. Ведь мы не можем позволить себе успокоиться и расслабиться.

Новый болид в значительной степени станет эволюционной версией предшественника с сохранением концепции. Мы не пытаемся заново изобрести колесо, наши инженеры шли именно этим путем последние 12 месяцев.

Я вообще думаю, что многие болиды на стартовой решетке будут похожи на RB19 – просто потому, что это неизбежный процесс. И в ближайшие пару лет мы увидимся значительно более плотную борьбу в гонках.

Мы не сможем повторить сезон-2023. Для нас тот год останется уникальным, в этом нет сомнений.

Если говорить о конкурентах, то в « » скрыта глубокая сила. Да, у них был сложный период, но у них отличные пилоты, в какой-то момент они соберутся с силами и вернутся. У « » была прекрасная вторая половина прошлого сезона. Да и «Феррари» демонстрировала вспышки своего истинного потенциала. Мне трудно определить, кто из них станет нашим главным конкурентом, но им может стать любой.

Еще есть «Астон Мартин» – в начале года они сделали огромный шаг вперед, но вот во второй половине сезона сильно сдали. Уверен, они очень постарались разобраться в том, почему это случилось. Но у « » в любом случае большие возможности, они привлекли в команду много талантливых специалистов, да и в прошлом году был просто великолепен. Он выступал на фантастическом уровне. Для человека в 42 года он был по-настоящему хорош», – рассказал .

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