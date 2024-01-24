Руководитель «Астон Мартин» о сезоне-2023: «Строллу удалось переломить ситуацию. Мы продолжали работать и не теряли веру друг в друга»

Руководитель «Астон Мартин» оценил сезон Ланса Стролла.

По мнению Майка Крака, Стролл несправедливо подвергся критике со стороны прессы и болельщиков в соцсетях, учитывая все обстоятельства – в том числе Ланс был вынужден выступать в начале сезона с не до конца залеченной травмой.

В итоге Стролл набрал за прошлый сезон 74 очка, в то время как у на счету было 206 баллов.

«С молодыми спортсменами часто бывает так, что на них сильно давит груз ответственности. Они хотят показать себя, и если их уровень выступлений не соответствует их собственным ожиданиям, им бывает тяжело это пережить.

Так что я очень рад тому, что в случае с Лансом нам удалось переломить ситуацию. Мы много общались на протяжении недель и месяцев, и что меня действительно радует – так это то, что и Ланс, и вся наша команда продолжали придерживаться своих принципов, продолжали упорно трудиться и не теряли веру друг в друга.

И это заставляет меня действительно гордиться командой. Ведь все то давление, которое исходило от СМИ, очень сильно давило на . И то, как он с этим справился, позволяет мне думать, что в результате мы как команда стали только сильнее.

Не стоит забывать и о том, что в начале сезона, когда у нас была действительно сильная машина в сравнении с конкурентами, Лансу мешали травмы. А потом, когда он набрал форму, ситуация с уровнем машины ухудшилась.

Еще, как и вся команда, я думаю, что Ланс многому научился у Фернандо Алонсо. К тому же, когда ты оказываешься в сложной ситуации и тебе нужно учиться из нее выбираться – ты первым делом смотришь на то, как в такой ситуации поступил бы твой напарник. Так что мы все многому научились, при этом не пытаясь заново что-то изобрести, а придерживаясь имеющихся данных и тщательно их анализируя», – рассказал Крак.

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