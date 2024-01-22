«Не думал, что со мной случится что-то подобное. Никто не сказал мне, что я решил исход чемпионата». Тимо Глок – о Гран-при Бразилии 2008 года

Теги Гран-при Бразилии Феррари Фелипе Масса Макларен Льюис Хэмилтон Тимо Глок Формула-1 Авто

Глок поделился воспоминаниями о Гран-при Бразилии 2008 года.

Бывший пилот «Формулы-1» невольно сыграл роль в определении чемпиона сезона-2008 – именно обгон Глока на последнем круге позволил Льюису Хэмилтону опередить Фелипе Массу по очкам.

«Никогда не думал, что со мной случится что-то подобное. Мы просто старались довести до конца свою гонку, выжать максимум, и в итоге мы сумели отыграть сразу несколько позиций, решив остаться на трассе. Но никто не сказал мне, что именно я решил исход чемпионата.

Даже когда после гонки я вернулся на пит-лейн и припарковался позади болида Льюиса, я спросил своего гоночного инженера о том, кто все-таки выиграл чемпионат. И мне сказали, что это был Льюис. Я подошел к нему, поздравил, начал уходить, и тут увидел толпу бегущих журналистов. Я подумал: «Ну ладно, понятно, что они все пришли к Льюису». И отошел в сторону. А они все окружили меня!

И тут мне начали задавать все эти странные вопросы, вроде «Вы специально это сделали?» «Почему ты это сделал?» И все в таком духе. А я, знаете, просто думал: «Что здесь происходит?» Потому что понятия ни о чем не имел.

Тут ко мне подошел мой физиотерапевт, схватил меня, оттащил обратно в боксы и объяснил, что на самом деле случилось. После чего я уже ответил: «Ага, ну теперь понятно, что тут происходит». В любом случае, все это теперь часть истории «Ф-1», – рассказал Глок.

Закрылось ТВ-шоу, сводившее пилотов «Ф-1» на равном авто. Гонщики хвастались итогом и молили о втором шансе

5 комментариев
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Ответ nightingale46
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Да не , там лило будь здоров , а он на сликах ехал , там бы просто машину в джун сао удержать , не то что бороться с Маклареном на дождевой . Масса вообще не должен был при нормальных условиях быть чемпионом даже 30 сек , но если б Льюис второй год подряд зафкйлил титул в Бразилии , то это был бы мегаэпик .
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Ответ nightingale46
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Было интервью Массы, где он высказывался о том, что пересмотрев эпизод с обгоном не имеет к Глоку претензий, сохранить позицию было очень сложно. Ну ладно хоть 30 секунд чемпионом побыл, у большинства гонщиков и того нет
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На исход чемпионата гораздо больше повлиял заправочный шланг в Сингапуре, так что Глок себя немного переоценивает в этом плане. А вообще, в том году оба претендента частенько косячили в гонках.
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повлиял он... на его месте половина пелотона могла быть и ничего бы не поменялось. равно как и в ситуации с Петровым и Алонсо в Абу Даби
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