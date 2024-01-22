«Не думал, что со мной случится что-то подобное. Никто не сказал мне, что я решил исход чемпионата». Тимо Глок – о Гран-при Бразилии 2008 года

Глок поделился воспоминаниями о Гран-при Бразилии 2008 года.

Бывший пилот «Формулы-1» невольно сыграл роль в определении чемпиона сезона-2008 – именно обгон на последнем круге позволил опередить по очкам.

«Никогда не думал, что со мной случится что-то подобное. Мы просто старались довести до конца свою гонку, выжать максимум, и в итоге мы сумели отыграть сразу несколько позиций, решив остаться на трассе. Но никто не сказал мне, что именно я решил исход чемпионата.

Даже когда после гонки я вернулся на пит-лейн и припарковался позади болида Льюиса, я спросил своего гоночного инженера о том, кто все-таки выиграл чемпионат. И мне сказали, что это был Льюис. Я подошел к нему, поздравил, начал уходить, и тут увидел толпу бегущих журналистов. Я подумал: «Ну ладно, понятно, что они все пришли к Льюису». И отошел в сторону. А они все окружили меня!

И тут мне начали задавать все эти странные вопросы, вроде «Вы специально это сделали?» «Почему ты это сделал?» И все в таком духе. А я, знаете, просто думал: «Что здесь происходит?» Потому что понятия ни о чем не имел.

Тут ко мне подошел мой физиотерапевт, схватил меня, оттащил обратно в боксы и объяснил, что на самом деле случилось. После чего я уже ответил: «Ага, ну теперь понятно, что тут происходит». В любом случае, все это теперь часть истории «Ф-1», – рассказал Глок.

Закрылось ТВ-шоу, сводившее пилотов «Ф-1» на равном авто. Гонщики хвастались итогом и молили о втором шансе