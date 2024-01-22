Карлос Сайнс-старший: «На мой взгляд, «Ауди» точно добьется успеха в «Формуле-1» – это вопрос времени»

Теги Феррари Ауди Карлос Сайнс-старший Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс-старший высказался о возможном переходе сына в «Ауди».

Карлос Сайнс-старший выиграл последний «Дакар» в составе «Ауди», но немецкая компания уже сворачивает свою программу выступлений в ралли-рейдах ради проекта в «Формуле-1».

При этом сразу несколько изданий за последний год сообщали об интересе «Ауди» к Карлосу Сайнсу, который на данный момент не может договориться с «Феррари» о новом контракте.

«Имя «Ауди» всегда было синонимом успеха, в конце концов я сам знаю, насколько серьезно они относятся к каждому своему проекту.

Я также знаю на практике, что значит знаменитый немецкий менталитет – как с хорошей, так и не очень стороны. Но нам стоит с большим уважением относиться к концерну «Фольксваген», частью которого является «Ауди».

Мы все знаем, что «Формула-1» – это особый мир, и я очень уважаю «Ауди». На мой взгляд, «Ауди» точно добьется успеха в «Формуле-1» – это вопрос времени. Конечно, у меня нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее, но в тот момент, когда в «Ауди» все-таки решились на приход в «Формулу-1», я стал уважать их еще сильнее.

И да, разумеется, в доме Сайнсов вполне логично обсуждать то, на что способна «Ауди», тем более, что я сам являюсь членом этой гоночной семьи», – рассказал Сайнс-старший.

«Дакар» впервые выиграл электрокар. Программу уже закрыли ради «Ф-1», хотя доделывали годы

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Может быть, когда-нибудь Ауди и добьётся успеха, но точно не в первые годы после прихода. Всё-таки, они стартуют на базе Заубера, с его инженерами и производством, а это далеко не самые лучшие условия в формуле. Переманить Ньюи, как это сделал Ред Булл, тоже не получится. Остаётся только надеяться на то, что Эдриан уйдет на пенсию, а сама Ауди сможет сделать то, что сделала Хонда. Придумать вундервафлю вроде двойного диффузора, или за пару лет соорудить самый мощный, компактный и надёжный мегамотор.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий