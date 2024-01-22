Карлос Сайнс-старший: «На мой взгляд, «Ауди» точно добьется успеха в «Формуле-1» – это вопрос времени»

Сайнс-старший высказался о возможном переходе сына в «Ауди».

выиграл последний «Дакар» в составе «Ауди», но немецкая компания уже сворачивает свою программу выступлений в ралли-рейдах ради проекта в «Формуле-1».

При этом сразу несколько изданий за последний год сообщали об интересе «Ауди» к , который на данный момент не может договориться с « » о новом контракте.

«Имя «Ауди» всегда было синонимом успеха, в конце концов я сам знаю, насколько серьезно они относятся к каждому своему проекту.

Я также знаю на практике, что значит знаменитый немецкий менталитет – как с хорошей, так и не очень стороны. Но нам стоит с большим уважением относиться к концерну «Фольксваген», частью которого является «Ауди».

Мы все знаем, что « » – это особый мир, и я очень уважаю « ». На мой взгляд, «Ауди» точно добьется успеха в «Формуле-1» – это вопрос времени. Конечно, у меня нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее, но в тот момент, когда в «Ауди» все-таки решились на приход в «Формулу-1», я стал уважать их еще сильнее.

И да, разумеется, в доме Сайнсов вполне логично обсуждать то, на что способна «Ауди», тем более, что я сам являюсь членом этой гоночной семьи», – рассказал Сайнс-старший.

«Дакар» впервые выиграл электрокар. Программу уже закрыли ради «Ф-1», хотя доделывали годы