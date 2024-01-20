Майк Крак о сезоне «Астон Мартин»: «Конкуренты начали прибавлять, а нам этого сделать не удалось»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Крак оценил выступление «Астон Мартин» в прошедшем сезоне.

Руководитель команды отметил, что коллектив не может использовать в качестве оправдания тот факт, что «Астон Мартин» пришлось переезжать на новую, заметно более современную и крупную базу посреди сезоне.

В начале чемпионата болид «Астон Мартин» казался вторым по скорости в пелотоне, а Фернандо Алонсо несколько раз попал на подиум. Однако затем конкуренты смогли догнать «Астон Мартин» и команда закончила чемпионат на 5-й позиции.

«В начале сезона, когда у нас были вот эти хорошие результаты, я не переставал напоминать всем, что впереди команду, скорее всего, еще ждут тяжелые времена. И эти времена, к сожалению, наступили гораздо раньше, чем нам бы хотелось.

Но я не тот, кто будет пытаться искать оправдания. Мы заранее знали, что нам нужно будет переезжать. Заранее знали, что штат команды будет расширяться. Что мы продолжаем расти. И зная обо всем заранее, вы можете все правильно спланировать, и точно не использовать такие вещи в качестве оправдания – это слишком просто.

Когда мы начинали сезон, мы были уверены в том, что смогли сделать неплохой шаг вперед. И были удивлены трудностям некоторых других команд. Но затем конкуренты начали прибавлять, а вот нам этого сделать не удалось. Да, у нас тоже были обновления болида, но они не давали такой прибавки, как обновления конкурентов. Результатом стало то, что мы стали постепенно соскальзывать вниз.

В итоге отрыв от самой быстрой машины по ходу сезона – ориентир, который мы используем, – практически не изменился, но в результате между нами и лидерами появилось еще 3-4 команды, в то время как в начале сезона прямо позади лидеров были именно мы», – рассказал Крак.

За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?

3 комментария
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Молодец, хотя бы признал очевидное.
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Ответ Le Chan
Скопировали прошлогодний РБ а обновлять уже не смогли потому что там нет Ньюи и своих мозгов
точняк
как вообще эти дебилы умудрились что то сваять?)
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