WRC. Рованпера выступит на Ралли Швеции – втором этапе сезона-2024

Теги чемпионат мира по ралли Себастьян Ожье Ралли Швеции Тойота WRC Калле Рованпера Авто

Рованпера дебютирует в сезоне-2024 на Ралли Швеции.

Действующий чемпион мира по ралли в этом году решил взять паузу перед тем, как в сезоне-2025 полноценно вернется к участию в WRC в составе «Тойоты».

При этом в «Тойоте» пока не утвердили график выступлений для своих звездных гонщиков – помимо Рованперы, японскую команду также представляет Себастьян Ожье.

Первым этапом, на котором Рованпера выступит, станет Ралли Швеции.

Ралли Швеции – второй этап чемпионата WRC этого года, пройдет 15-18 февраля.

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