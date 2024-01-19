WRC. Рованпера выступит на Ралли Швеции – втором этапе сезона-2024

Рованпера дебютирует в сезоне-2024 на Ралли Швеции.

Действующий чемпион мира по ралли в этом году решил взять паузу перед тем, как в сезоне-2025 полноценно вернется к участию в WRC в составе «Тойоты».

При этом в « » пока не утвердили график выступлений для своих звездных гонщиков – помимо , японскую команду также представляет .

Первым этапом, на котором Рованпера выступит, станет .

Ралли Швеции – второй этап чемпионата WRC этого года, пройдет 15-18 февраля.

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