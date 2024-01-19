Дэвид Култхард о возвращении «шинных войн»: «Думаю, это бы улучшило ситуацию в «Формуле-1»

Теги Дэвид Култхард Бриджстоун Пирелли Формула-1 Авто

Култхард считает целесообразным возвращение «шинных войн» в «Ф-1».

По мнению бывшего пилота «Формулы-1», наличие второго поставщика шин помогло бы добавить разнообразия и ударила бы по доминирующим позициям Макса Ферстаппена и «Ред Булл».

«Не думаю, что прямо сейчас в «Формуле-1» существует желание возвращения соперничества разных поставщиков шин, но я думаю, что это бы улучшило ситуацию.

Иногда бы лучше всего под трассу подходили шины «Пирелли», а иногда – привожу просто в качестве возможного примера, – больше бы подходили шины, допустим, «Бриджстоун».

И мы бы получили вот это естественное смещение формы команд в зависимости от трассы, и зависело бы это только от того элемента, который соприкасается с асфальтом – от шин», – рассказал Култхард.

Закрылось ТВ-шоу, сводившее пилотов «Ф-1» на равном авто. Гонщики хвастались итогом и молили о втором шансе

1 комментарий
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Дедуля, что ты несёшь? Этот вариант возможен, но тогда нужно придумывать другой элемент тактики вместо переобувок. То, что шины так быстро изнашиваются это придумка организаторов соревнований и то, что сейчас шины меньше изнашиваются это тоже придумка организаторов. Это не значит, что Пирелли дураки, или то, что они стали лучше работать.
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