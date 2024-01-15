Эдриан Ньюи: «Лет десять назад мне предлагали поработать над проектированием космического корабля»

Ньюи предлагали проектировать космический корабль.

Как рассказал глава конструкторского бюро « », к нему около 10 лет назад с соответствующим предложением обращалась одна американская компания.

Тем не менее, по словам , работа в автоспорте в любом случае нравится ему намного больше:

«Лет десять назад мне позвонили из одной американской компании и спросили, не хотел бы я присоединиться к ним и поработать над проектированием космического корабля.

Думаю, это было бы увлекательно – знаете, вся эта космическая гонка в 60-х, должно быть, действительно мотивировала людей. Но я все же нахожу автоспорт более увлекательным. Ведь в автогонках просто огромные темпы развития технологий, самой индустрии. И мне это нравится.

Хотел бы я когда-нибудь все-таки поработать с космическим кораблем? Думаю, это довольно опасно, ведь надо еще вернуться целым и невредимым».

Также Ньюи поделился мнением о возможном влиянии на «Формулу-1» и гонки в целом искусственного интеллекта в будущем:

«В какой-то момент это случится, но говорить о каких-то сроках тут чрезвычайно сложно. Сейчас «ИИ» – это довольно широкий термин, под это определение много чего подходит. Но на самом деле он является лишь продолжением процесса машинного обучения с использованием интернета, что существует уже довольно давно.

Например, мы уже много лет используем оптимизаторы для анализа напряжения, но в конечном итоге человек все равно справляется лучше оптимизатора. Это лишь инструмент, он не может заменить человека».

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