Дакар-2024. Этап 5. Кинтанилья выиграл в классе мотоциклов, Бранч вернул лидерство
В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Эль-Хуфуф – Шейба).
Пабло Кинтанилья («Хонда») одержал первую победу в 2024 году в категории мотоциклов, а для его напарника Начо Корнехо день сложился неудачно – с первой строчки общего зачета его сместил Росс Бранч на «Хиро».
Ралли Дакар
10 января 2024 года
Этап 5
Мотоциклы
1. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») – 1:32.53
2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +0.37
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.39
...6. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +3.42
7. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.48
...13. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +5.35
14. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +6.11
Положение после этапа 5
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 19:05.03
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +1.14
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.47
4. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +18.10
5. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +21.27
6. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +26.47
Соревнования в других классах продолжаются.
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