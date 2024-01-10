Дакар-2024. Этап 5. Кинтанилья выиграл в классе мотоциклов, Бранч вернул лидерство

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Эль-Хуфуф – Шейба).

Пабло Кинтанилья («Хонда») одержал первую победу в 2024 году в категории мотоциклов, а для его напарника Начо Корнехо день сложился неудачно – с первой строчки общего зачета его сместил Росс Бранч на «Хиро».

Ралли Дакар

10 января 2024 года

Этап 5

Мотоциклы

1. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») – 1:32.53

2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +0.37

3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.39

...6. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +3.42

7. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.48

...13. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +5.35

14. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +6.11

Положение после этапа 5

1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 19:05.03

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +1.14

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.47

4. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +18.10

5. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +21.27

6. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +26.47

Соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2024. Леб выиграл 4-й этап, Аль-Аттия приблизился к Сайнсу-старшему, ван Кастерен вернул лидерство среди грузовиков, Корнехо – лучший в классе мотоциклов

Расписание этапов «Дакара-2024»