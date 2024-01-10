Джин Хаас о разрыве со Штайнером: «Стало очевидно, что надо улучшить выступления на трассе»

Теги Формула-1 Аяо Комацу Джин Хаас Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Джин Хаас прокомментировал уход Штайнера и назначение Комацу.

Гюнтер Штайнер покинул «Хаас», которым руководил с момента основания команды «Формулы-1». Владелец коллектива Джин Хаас обосновал замену Штайнера на директора по инженерным вопросам Аяо Комацу.

«Хотел бы сначала выразить свою благодарность Гюнтеру Штайнеру за весь упорный труд на протяжении последнего десятилетия. Я желаю ему всего наилучшего.

Стало очевидно: чтобы организация двигалась вперед, надо улучшить выступления на трассе. Назначив руководителем команды Аяо Комацу, мы с фундаментальной точки зрения делаем инженерные вопросы сердцем нашего менеджмента.

У нас были некоторые успехи, однако необходимо стабильно добиться результатов, которые помогут нам как организации достичь более широких целей. Надо эффективно расходовать имеющиеся ресурсы, но ключ к успеху команды – улучшение конструкторских и инженерных возможностей.

Мне не терпится поработать с Аяо и сделать все возможное, чтобы максимизировать наш потенциал – это действительно отражает мое желание по-настоящему соревноваться в «Формуле-1», – говорится в заявлении Хааса.

Команда выпустила пресс-релиз без цитаты Штайнера.

Бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, Комацу возглавил коллектив

Штайнер и Джин Хаас разошлись в видении будущего – из-за этого контракт с руководителем «Хааса» не продлили (Лоренс Барретто)

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ vk1985
..Надо эффективно расходовать имеющиеся ресурсы.. Короче денег нет, но вы держитесь.
Вообще сам тот факт, что Хаас толком не привлёк спонсоров будучи единственной американской командой, тоже должен вызывать вопросы к Штайнеру.
+2
0
+2
..Надо эффективно расходовать имеющиеся ресурсы..
Короче денег нет, но вы держитесь.
+1
0
+1
и года не прошло...
0
0
0
Гюнтер уже давно исчерпал себя как руководителя, если судить по результатам команды. Но можно за него не переживать; со своим острым и болтливым языком он не пропадет в медийном пространстве ф1
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий