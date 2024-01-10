Джин Хаас о разрыве со Штайнером: «Стало очевидно, что надо улучшить выступления на трассе»

Джин Хаас прокомментировал уход Штайнера и назначение Комацу.

Гюнтер Штайнер покинул «Хаас», которым руководил с момента основания команды «Формулы-1». Владелец коллектива Джин Хаас обосновал замену Штайнера на директора по инженерным вопросам Аяо Комацу.

«Хотел бы сначала выразить свою благодарность за весь упорный труд на протяжении последнего десятилетия. Я желаю ему всего наилучшего.

Стало очевидно: чтобы организация двигалась вперед, надо улучшить выступления на трассе. Назначив руководителем команды Аяо Комацу, мы с фундаментальной точки зрения делаем инженерные вопросы сердцем нашего менеджмента.

У нас были некоторые успехи, однако необходимо стабильно добиться результатов, которые помогут нам как организации достичь более широких целей. Надо эффективно расходовать имеющиеся ресурсы, но ключ к успеху команды – улучшение конструкторских и инженерных возможностей.

Мне не терпится поработать с Аяо и сделать все возможное, чтобы максимизировать наш потенциал – это действительно отражает мое желание по-настоящему соревноваться в «Формуле-1», – говорится в заявлении Хааса.

Команда выпустила пресс-релиз без цитаты Штайнера.

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