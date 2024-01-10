Симоне Реста ушел с поста технического директора «Хааса» (It.motorsport)
Ключевой специалист «Хааса» Симоне Реста покинул команду.
Симоне Реста прекратил работу на посту технического директора «Хааса», утверждает It.motorsport.com.
Причиной решения предположительно стали отсутствие мотивации и разногласия со владельцем коллектива Джином Хаасом по поводу развития болида. Команда завершила сезон-2023 на последнем месте.
53-летний инженер может вернуться в «Феррари» либо в «Заубер», сообщают журналисты.
Реста трудился в «Феррари» с 2001 года, в том числе на должности главного конструктора. В 2018-м итальянец стал техническим директором «Заубера» / «Альфа Ромео», а в 2019-м вернулся в Скудерию. С января 2021 года Симоне работал в «Хаасе».
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