Симоне Реста ушел с поста технического директора «Хааса» (It.motorsport)

Ключевой специалист «Хааса» Симоне Реста покинул команду.

Симоне Реста прекратил работу на посту технического директора «Хааса», утверждает It.motorsport.com.

Причиной решения предположительно стали отсутствие мотивации и разногласия со владельцем коллектива по поводу развития болида. Команда завершила сезон-2023 на последнем месте.

53-летний инженер может вернуться в « » либо в « », сообщают журналисты.

Реста трудился в «Феррари» с 2001 года, в том числе на должности главного конструктора. В 2018-м итальянец стал техническим директором «Заубера» / «Альфа Ромео», а в 2019-м вернулся в Скудерию. С января 2021 года Симоне работал в «Хаасе».

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