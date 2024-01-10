Симоне Реста ушел с поста технического директора «Хааса» (It.motorsport)

Теги переходы Феррари Заубер Формула-1 Симоне Реста Джин Хаас Хаас Авто

Ключевой специалист «Хааса» Симоне Реста покинул команду.

Симоне Реста прекратил работу на посту технического директора «Хааса», утверждает It.motorsport.com.

Причиной решения предположительно стали отсутствие мотивации и разногласия со владельцем коллектива Джином Хаасом по поводу развития болида. Команда завершила сезон-2023 на последнем месте.

53-летний инженер может вернуться в «Феррари» либо в «Заубер», сообщают журналисты.

Реста трудился в «Феррари» с 2001 года, в том числе на должности главного конструктора. В 2018-м итальянец стал техническим директором «Заубера» / «Альфа Ромео», а в 2019-м вернулся в Скудерию. С января 2021 года Симоне работал в «Хаасе».

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