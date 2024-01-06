Ландо Норрис о самокритике: «Зачастую я выдаю свои лучшие гонки после того, как раздражен собой в субботу»

Норрис рассказал, как ему помогает самокритика.

Гонщик « » известен тем, что публично и жестко критикует себя после неудачных выступлений. По словам британца, такое поведение не только не деморализует его, но, напротив, мотивирует.

«Хотя иногда я раздражен собой по субботам, и люди думают, мол, не надо так себя корить и все такое, зачастую я выдаю свои лучшие выступления на следующий день. И это не влияет на пилотаж, я не думаю: «О, я только что запорол субботу».

Я все это говорю, но это не мешает. Наверное, люди по-разному к подобному относятся, но я всегда так себя вел, еще с картинга. Так меня воспитали, это позволило мне стать тем пилотом, которым я являюсь сегодня.

Может, иногда это не лучшее поведение, однако я очень расстраиваюсь только потому, что для меня важно приносить команде результат. Так что я делаю подобное не специально – просто это мой способ работы, он помогает отыграться. Поэтому я всегда был очень честен в отношении того, хорошо я выступил или плохо.

[В 2023 году] было очевидно, что мне есть над чем поработать, что я не всегда выступал так, как должен был. И обычно речь о промахах по субботам и возвращении по воскресеньям. Я всегда был готов признать ошибки и думал, как добиться максимума с той позиции, с которой я стартую. И, честно говоря, в итоге такие гонки оказывались одними из лучших для меня», – поделился размышлениями Ландо.

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