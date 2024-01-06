Стартовал ралли-рейд «Дакар-2024»

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В Саудовской Аравии начался «Дакар-2024» – 46-е издание легендарного ралли-рейда.

Накануне состоялся пролог, основная гонка продлится с 6 по 19 января. Пилоты преодолеют 12 этапов, длина маршрута составит 7891 км (спецучастки – 4727 км).

В заезде примут участие 770 спортсменов и 418 экипажей в классах мотоциклов, квадроциклов, внедорожников, грузовиков, мотовездеходов, а также в категории «Классика» среди внедорожников и грузовиков. Со списком главных звезд можно ознакомиться здесь.

Расписание этапов «Дакара-2024»

Дакар-2024. Экстрем выиграл пролог, Леб – 3-й, Аль-Аттия – 12-й, ван Кастерен и Шарейна – лучшие в своих классах

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