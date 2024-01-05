Дакар-2024. Экстрем выиграл пролог, Леб – 3-й, Аль-Аттия – 12-й
В Саудовской Аравии состоялся пролог ралли-рейда «Дакар-2024».
В классе внедорожников быстрейшим оказался Маттиас Экстрем на «Ауди», в то время как Нассер Аль-Аттия («Продрайв») стал 12-м. В категории мотоциклов первое место занял Тоша Шарейна за рулем «Хонды».
Основная гонка начнется 6 января.
Ралли Дакар
5 января 2024 года
Пролог
Мотоциклы
1. Тоша Шарейна (США, «Хонда») – 17.35
2. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +0.12
3. Росс Бранч (ЮАР, «Хиро») +0.19
...6. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +0.28
7. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +0.47
8. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.51
9. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») + 0.56
Квадроциклы
1. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») – 21.31
2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +0.28
3. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +1.15
Внедорожники
1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») – 16.30
2. Сет Кинтеро (США, «Тойота») +0.23
3. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +0.38
...7. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +0.45
...12. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Продрайв») +1.01
...34. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2.18
Соревнования в других классах продолжаются.
Расписание этапов «Дакара-2024». Гонка начнется 6 января
Участники «Дакара-2024»: Аль-Аттия, Леб, Сайнс-старший, Бенавидес, ван Кастерен и другие звезды