Дакар-2024. Экстрем выиграл пролог, Леб – 3-й, Аль-Аттия – 12-й

В Саудовской Аравии состоялся пролог ралли-рейда «Дакар-2024».

В классе внедорожников быстрейшим оказался Маттиас Экстрем на «Ауди», в то время как Нассер Аль-Аттия («Продрайв») стал 12-м. В категории мотоциклов первое место занял Тоша Шарейна за рулем «Хонды».

Основная гонка начнется 6 января.

Ралли Дакар

5 января 2024 года

Пролог

Мотоциклы

1. Тоша Шарейна (США, «Хонда») – 17.35

2. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +0.12

3. Росс Бранч (ЮАР, «Хиро») +0.19

...6. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +0.28

7. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +0.47

8. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.51

9. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») + 0.56

Квадроциклы

1. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») – 21.31

2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +0.28

3. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +1.15

Внедорожники

1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») – 16.30

2. Сет Кинтеро (США, «Тойота») +0.23

3. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +0.38

...7. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +0.45

...12. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Продрайв») +1.01

...34. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2.18

Соревнования в других классах продолжаются.

Расписание этапов «Дакара-2024». Гонка начнется 6 января

Участники «Дакара-2024»: Аль-Аттия, Леб, Сайнс-старший, Бенавидес, ван Кастерен и другие звезды