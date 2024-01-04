Роберт Кубица: «Мой мозг не принимал тело после аварии в 2011-м, я чувствовал, что правая часть не моя»

Кубица рассказал о непринятии собственного тела после тяжелейшей аварии.

Роберт Кубица, ныне выступающий в WEC, едва не погиб в раллийном инциденте в 2011 году. К тому моменту гонщик стал первым поляком в «Формуле-1», выиграл -2008 и успел полидировать в чемпионате.

Восстанавливаться было трудно в том числе психологически, признался Роберт.

«Был период, когда мой мозг, мой разум не принимал мое тело. Я просыпался по ночам с ощущением, что правая часть тела не принадлежит мне. Я чувствовал, что она не моя. Признаюсь честно, даже сейчас мне трудно об этом рассказывать. Случались моменты, когда я хотел бы, чтобы у меня не было этой правой части. Очень плохие мысли.

Что помогло? Во-первых, смена стратегии по отношению к своим действиям. Я перестал пытаться делать что-то любой ценой, а находил новый способ добиться результата – и в итоге он был тем же.

Во-вторых, я срезал путь. Это очень просто и эффективно. Иногда нужно делать что-то иначе. К примеру, я десять лет не завязывал шнурки. Не потому, что не мог, но, если я пытался, это меня раздражало.

В-третьих, пилотаж. Лишь за рулем я не думал о своих ограничениях. Тем не менее, было трудно их принять, когда я выбирался из болида. Сегодня я о них вообще не думаю, не помню. Мой разум и мое тело привыкли ко мне сегодняшнему, а не к тому, кто был раньше. Я уже не помню, каким я был до аварии.

Зато я помню, что спустя довольно короткое время после инцидента я организовал тесты, о которых почти никто не знал. В то время я едва ходил. Когда я оказался за рулем, то почувствовал, что нахожусь в тоннеле. Все шло идеально, меня не тревожили ограничения. Те два круга оказались такими же полезными, как пять месяцев реабилитации, пилотирование стало лучшим психологическим лекарством для меня», – сообщил Кубица.

Пилот также высказался о возвращении в «Ф-1» в 2019 году:

«Если говорить о спортивной составляющей, в « » все сложилось хуже некуда. Хочу прояснить: я испытываю огромное уважение к команде, там было много людей, которые действительно понимали, что делают. Но, к сожалению, мы оказались не в то время не в том месте».

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