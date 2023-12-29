Дэвид Крофт о Сардженте: «Не все могут быть как Ферстаппен и сразу же показывать скорость»

Комментатор Sky Sports Крофт вступился за Сарджента после дебютного сезона.

Логан Сарджент заработал одно очко в свой первый год в «Формуле-1» против 27 у напарника по « » . Кроме того, американский пилот ни разу не опередил Албона в квалификациях.

Дэвид Крофт полагает, что Сардженту надо дать время.

«Критика во многом сводится к тому, что он ни разу не переквалифицировал своего напарника. «О, он даже не может победить напарника в квалификациях». Это правда.

Но последним человеком, который ни разу за сезон не выиграл квалификацию у напарника, был Алекс Албон. Нужно ли было в тот момент списать Албона? Что ж, оглядываясь назад, можно ответить «нет» – оказалось, что он хороший гонщик.

Не все могут быть как и сразу же показывать скорость. Порой нужно больше времени. Посмотрим, как Логан выступит в следующем году», – заявил комментатор в подкасте Sky Sports.

Албон выиграл у напарника все квалификации сезона, Ферстаппен – 20 из 22, в «Мерседесе» равенство. В 2020-м Алекс всухую проиграл Максу

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