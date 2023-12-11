Руководитель «Уильямса»: «У нас были и другие варианты, но я верю в Сарджента»

Теги Уильямс Формула-1 Логан Сарджент Джеймс Воулз Авто

В «Уильямсе» не жалеют о продлении контракта с Сарджентом.

Руководитель команды Джеймс Воулз признал, что в «Уильямсе» рассматривали кандидатуры нескольких других пилотов, но в итоге приняли взвешенное решение дать провести второй сезон Логану Сардженту.

«У нас действительно были и другие варианты. Но мы вложили целый год в работу с Сарджентом, потому что я верю в него. И в следующем году он заслужил еще один шанс показать, чего стоит на самом деле.

В своей карьере у меня была возможность сформироваться как специалисту, развиться. И на этом пути я не раз совершал ошибки, которые в конечном итоге сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Если говорить о подходе, то все это в полной мере относится и к Логану.

Сезон вышел для него действительно трудным, но в 4-5 последних Гран-при было отчетливо заметно, что он стал прибавлять», – рассказал Воулз.

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1 комментарий
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Из-за саржента не понятно, что у Вильямсов за машина. Мне как-то не верится, что Албон смог из клоуна превратиться в топ гонщика, который загонял слабый болид в топы. Здесь что-то не так
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