Экс-стратег «Ф-1» Коллинс: «Альфа Таури» следовало дать место Лоусону в паре с Риккардо на сезон-2024»

«Альфа Таури» следовало сохранить Лоусона в 2024-м, предположила эксперт Коллинс.

Аналитик Sky Sports Берни Коллинс, ранее работавшая стратегом в « » и «Форс-Индии» / « », заявила, что и стали бы оптимальной парой пилотов «Альфа Таури» на сезон-2024.

В следующем году вместе с Риккардо продолжит выступать . Лиам заменял Даниэля, который получил травму в тренировке перед Гран-при Нидерландов.

«Я брала у него интервью в Зандворте. Это была его первая гонка [«Ф-1»], и я никогда не видела кого-либо столь спокойным – гораздо спокойнее, чем я была бы в такой ситуации. До того момента уик-энд был дождевым, затем он проехал первые круги на «сликах», с совершенно другой топливной загрузкой. Столько всего происходило, но он оставался таким спокойным.

Жаль, что в «Ф-1» некоторые вещи зависят от спонсоров, договоренностей и всего такого. Если судить по чистой эффективности, он должен быть в машине, это должно быть его место. Пожалуй, «Альфа Таури» следовало дать место ему в паре с Даниэлем Риккардо. Это был бы очень сильный состав: молодой и, очевидно, очень хороший пилот и Риккардо с весьма сильным темпом и большим опытом.

Могу представить, такое сочетание сработало бы действительно здорово. Жаль, что этого не произошло. Будет интересно понаблюдать, что получится у Лиама в следующем сезоне. Надо обеспечить себе сильную позицию, чтобы претендовать на кокпит.

Мы не знаем, что произошло с местом в «Уильямсе»: может, ему предлагали, но он решил остаться в семье «Ред Булл». Мы не знаем ответы на эти вопросы. Но хотелось бы думать, что менеджеры в других командах следят за его выступлениями и думают: «Так быстро освоиться к машине – настоящий подвиг».

Так что да, я абсолютно уверена, что он заслуживает место на решетке, и жаль, что не получилось. Но то интервью вышло фантастическим. Лучше и быть не могло», – сказала Коллинс в подкасте KTM Summer Grill.

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