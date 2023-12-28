Гонка «Формулы E» в Индии в феврале 2024-го отменена после смены власти в штате (The Race)

Теги Формула E Авто

Календарь «Формулы E» на сезон-2023/2024 претерпит изменения.

По информации The Race, вторая в истории гонка в индийском Хайдарабаде не состоится. Этап был намечен на 10 февраля 2024 года.

Решение принято после того, как в штате Телингана сменились власти. Новая администрация сосредоточена на других проектах в регионе, и экстренные переговоры с «Формулой E» оказались безрезультатными. Во время первой гонки в Хайдарабаде в 2023-м возникли проблемы – в частности, с дорожным движением, что привело к трениям между общественностью и чиновниками.

Сообщается, что гонка не будет заменена. Таким образом, серия проведет 16 заездов. Сезон продлится с 13 января по 21 июля.

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