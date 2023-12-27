Тимо Глок: «20-21 Гран-при – предел для сезона «Ф-1»

Глок уверен, что «Формула-1» проводит слишком много гонок.

В 2023 году пилоты проехали 22 этапа при запланированных 23 (Гран-при Эмилии-Романьи отменили из-за наводнения), на 2024-й намечены рекордные 24 гонки.

считает, что такое количество заездов не соответствует возможностям гонщиков и механиков.

«20 или 21 Гран-при – предел. Надо учитывать, что перед сезоном проходят тесты в Бахрейне, это тяжелая работа для механиков.

В паддоке я не встретил ни одного человека, которому не поплохело бы к . В Вегасе возникла проблема в пятницу, уик-энд вышел поздним. А затем все полетели из холодного Вегаса в 30-градусный Абу-Даби, в номера с кондиционерами.

Сезон такой долгий, а следующий завершится строенными этапами – я считаю, это точно перебор. Это риск для пилотов, хотя у них есть частные джеты, они могут восстановиться. Но подумайте о механиках, которые работают весь уик-энд, разбирают боксы, запрыгивают в эконом-класс самолета и летят собирать болид на следующую гонку», – поделился мнением Тимо в интервью Bettingsites.

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