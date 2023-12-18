Временный руководитель «Альпин»: «Регламент-2026 по шасси будет способствовать хорошей борьбе, убежден»

Теги ФИА Формула-1 регламент Альпин Авто

В «Альпин» рассчитывают, что болиды-2026 будут располагать к борьбе.

ФИА утвердила моторный регламент на сезон-2026, вклад гибридной составляющей вырастет до 50 процентов. Временный руководитель «Альпин» Бруно Фамен согласился с тем, что успех новых правил во многом зависит от регламента по шасси, который еще не определен.

«Полагаю, мы все разделяем беспокойство [по поводу возросшего вклада гибрида]. Мы все – «Формула-1», ФИА, команды, производители двигателей – работаем над тем, чтобы прийти к подходящему регламенту по машинам. Что касается контроля энергии, мы все еще можем работать над вопросом в ближайшие месяцы. Спешки нет.

Должен сказать, что технический регламент по силовым установкам утвержден довольно давно, почти полтора года назад, и все производители упорно трудятся. Уже приняты очень важные решения в плане направления развития, технологии. Сейчас неправильно менять правила. Это просто неприемлемо.

Но я убежден, что мы найдем способ создать такой технический регламент по шасси, который будет способствовать хорошим болидам, хорошей борьбе», – заявил менеджер.

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1 комментарий
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Позовите меня на пост так называемого «временного руководителя», и я за неделю все «разрулю»
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