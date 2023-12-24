Ланс Стролл: «В этом сезоне было много случаев невезения, много упущенных возможностей»

Стролл отметил невезение как причину неудачного сезона-2023.

Пилот « » за прошедший чемпионат заработал 74 очка и занял 10-е место в общем зачете.

В то же время его напарник , закончил сезон на 4-й позиции, заработав 206 очков и 8 раз попав на подиум.

«Да, в этом сезоне было много случаев невезения, много упущенных возможностей. Мне не нравится слово «невезение», скорее я все-таки говорю об упущенных возможностях.

При этом речь будет идти именно о невезении, когда я думаю о многих неудачах в прошедшем сезоне. Ведь я нас были такие гонки, как в Саудовской Аравии, где я ехал четвертым, а потом у нас возникли проблемы с двигателем. В квалификации к Гран-при Монако я случайно наехал на обломки. А повредив машину во втором сегменте и стартуя из середины пелотона в Монако уик-энд можно сразу считать потерянным.

Я вспоминаю, что было на «Сузуке», – мы проводили хорошую гонку, но потом у нас сломалось заднее антикрыло.

В Зангдворте мы упустили момент с пит-стопом, когда пошел дождь, а мы решили остаться на трассе. Это было ошибочное решение. А ведь там мы тоже могли набрать много очков. Но что поделать, таковы гонки.

Иногда все складывается как нельзя лучше, а иногда нет. И мне кажется, что пока ты сможешь сосредоточиться на настоящем, концентрироваться на работе в каждый отдельный уик-энд, то уже в следующей гонке все может измениться и все пойдет так, как надо.

Если же ты не до конца сконцентрирован, если мыслями ты все еще вспоминаешь предыдущий уик-энд, то порой можешь упустить возможность, когда она тебе представится. И это не очень хорошо. Так что нужно быть всегда сфокусированным на настоящем», – рассказал .

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