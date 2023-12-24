Джордж Расселл: «У меня впереди 15 лет карьеры. Ферстаппен смог начать бороться за титул лишь на 7-й год в «Ф-1»

Расселл оценил перспективы борьбы за титул в ближайшие годы.

Пилот « » подвел итоги сезона-2023, признав, что ему хотелось бы добиться большего.

При этом Расселл также рассказал, что успокаивает себя мыслями о том, что вперед у него еще много времени для борьбы за победы и титулы.

«Мы все здесь, чтобы бороться за победы, ради борьбы за титул. И я говорю не только о 2000 сотрудниках «Мерседеса», я говорю о тысячах людей в « », « », все остальных команд на решетке – все они борются за победу.

Но печальная реальность для «Формулы-1» такова, что прямо сейчас только одна команда смогла все сделать правильно.

И зачастую, когда вы добиваетесь успеха и все делаете правильно, изменить ситуацию становится очень непросто. Так что да, разумеется, в этом сезоне мне хотелось добиться гораздо большего. И несмотря на отсутствие побед, в этом году у меня могло бы быть семь или восемь подиумов…и я разочарован собой, поскольку несколько из этих шансов я упустил сам.

Но мне кажется, что когда ты находишься в положении догоняющего, очень часто многое может складываться против тебя. А когда твоя машина летит по трассе, все наоборот дается очень легко. Так что нам, очевидно, нужно над этим работать.

Я стараюсь смотреть на позитивные стороны. Мне 25 лет, я чувствую, что впереди у меня еще лет 15 карьеры – если я смотрю на пример . А смотря на , я понимаю, что он смог начать бороться за титул лишь на седьмой год в «Ф-1».

Так что как бы обидно это ни было, нам нужно набраться терпения. При этом в «Ф-1» есть отличные гонщики вроде Шарля Леклера, которые находятся в таком же положении, или Ландо Норриса. А раньше в таком же положении находился и Макс, вплоть до 2020 года. Так что я не слишком расстраиваюсь из-за всего этого», – рассказал Расселл.

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