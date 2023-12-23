Джолион Палмер: «Победа Сайнса в Сингапуре – лучшее выступление сезона. Никто другой не смог бы провернуть такое, возможно»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джолион Палмер Ландо Норрис Авто

Палмер выбрал лучшее выступление в «Формуле-1» в 2023 году.

По версии эксперта сайта «Ф-1» и бывшего пилота чемпионата Джолиона Палмера, победа гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на Гран-при Сингапура – сильнейшее индивидуальное выступление в прошедшем сезоне.

«Это должен быть Карлос Сайнс в Сингапуре. Та гонка, когда «Ред Булл» выпал из борьбы, и возможности претендовать на добычу открылись для многих. Сражались две «Феррари», два «Мерседеса» и Ландо Норрис, но победу одержал Сайнс, который идеально провел гонку.

Создание «паровозика DRS» – хорошая идея, но реализовать ее в таком стиле – что-то невероятное. Возможно, ни один другой гонщик на решетке не смог бы такое провернуть», – написал Палмер.

Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!

1 комментарий
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Карлос конечно молодец, но говорить что на его месте никто не смог бы повторить это, не очень конечно. Я считаю что ему в каком-то смысле повезло, Ред Булл ошиблись в настройках, напарнику приказали на более быстрых шинах делать отрыв(что лично у меня оставило неприятный осадок от этой победы), Рассел ошибся. Да он победил, но ничего особенного он не сделал.
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