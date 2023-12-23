Джолион Палмер: «Победа Сайнса в Сингапуре – лучшее выступление сезона. Никто другой не смог бы провернуть такое, возможно»

Палмер выбрал лучшее выступление в «Формуле-1» в 2023 году.

По версии эксперта сайта «Ф-1» и бывшего пилота чемпионата , победа гонщика «Феррари» на – сильнейшее индивидуальное выступление в прошедшем сезоне.

«Это должен быть Карлос Сайнс в Сингапуре. Та гонка, когда « » выпал из борьбы, и возможности претендовать на добычу открылись для многих. Сражались две «Феррари», два « » и Ландо Норрис, но победу одержал Сайнс, который идеально провел гонку.

Создание «паровозика DRS» – хорошая идея, но реализовать ее в таком стиле – что-то невероятное. Возможно, ни один другой гонщик на решетке не смог бы такое провернуть», – написал Палмер.

Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!