Джолион Палмер: «Победа Сайнса в Сингапуре – лучшее выступление сезона. Никто другой не смог бы провернуть такое, возможно»
Палмер выбрал лучшее выступление в «Формуле-1» в 2023 году.
По версии эксперта сайта «Ф-1» и бывшего пилота чемпионата Джолиона Палмера, победа гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на Гран-при Сингапура – сильнейшее индивидуальное выступление в прошедшем сезоне.
«Это должен быть Карлос Сайнс в Сингапуре. Та гонка, когда «Ред Булл» выпал из борьбы, и возможности претендовать на добычу открылись для многих. Сражались две «Феррари», два «Мерседеса» и Ландо Норрис, но победу одержал Сайнс, который идеально провел гонку.
Создание «паровозика DRS» – хорошая идея, но реализовать ее в таком стиле – что-то невероятное. Возможно, ни один другой гонщик на решетке не смог бы такое провернуть», – написал Палмер.
Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!