Фредерик Вассер: ««В этом сезоне мы показали, что предоставляем нашим гонщикам абсолютно равные условия»

Вассер отрицает разделение гонщиков в «Феррари» на 1 и 2 номера.

По словам руководителя Скудерии, команда продолжит предоставлять своим пилотам равные возможности и считает разговоры о том, что Шарль Леклер является «первым номером» « » надуманными.

«В этом сезоне мы показали, что предоставляем нашим гонщикам абсолютно равные условия. Я прекрасно помню, как ровно год назад мне тоже задавали кучу вопросов о том, что будет «первым номером» в команде, а «вторым номером», и так далее и тому подобное.

Тем не менее, мы несколько раз демонстрировали (что это не так). Думаю, лучшим примером можно назвать Гран-при Сингапура, где Шарль согласился стартовать на «софте», чтобы постараться обойти Расселла, а потом блокировать его.

И когда мы попросили Шарля замедлить Расселла, он с готовностью это сделал. То есть, я говорю о том, что наши гонщики отлично сработали в связке.

У нас нет «первого номера», который бы являлся более ценным активом. У нас есть два сильных гонщика, и они оба хорошо справляются со своей работой.

Как мне кажется, после летнего перерыва в чемпионате Карлос вернулся в гонки в отличной форме и был очень силен, он провел отличную серию гонок и в Монце, и в Сингапуре.

Вероятно, это также сказалось на улучшении результатов Шарля в конце сезона. Так что в своей работе я продолжу двигаться в том же направлении – я не хочу, чтобы у нас был один очень хороший гонщик, а второй был не очень хорошим.

У нас есть два болида и два гонщика. И одним из положительных моментов сезона стало то, что в итоге наши гонщики набрали почти одинаковое количество очков. Так что следующий год я буду рассматривать в том же ключе – мы будем давать своим гонщикам свободу действий в той же мере, будем использовать такой же подход к стратегии гонки», – рассказал .

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