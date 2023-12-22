Фредерик Вассер: ««В этом сезоне мы показали, что предоставляем нашим гонщикам абсолютно равные условия»
Вассер отрицает разделение гонщиков в «Феррари» на 1 и 2 номера.
По словам руководителя Скудерии, команда продолжит предоставлять своим пилотам равные возможности и считает разговоры о том, что Шарль Леклер является «первым номером» «Феррари» надуманными.
«В этом сезоне мы показали, что предоставляем нашим гонщикам абсолютно равные условия. Я прекрасно помню, как ровно год назад мне тоже задавали кучу вопросов о том, что Шарль Леклер будет «первым номером» в команде, а Карлос Сайнс «вторым номером», и так далее и тому подобное.
Тем не менее, мы несколько раз демонстрировали (что это не так). Думаю, лучшим примером можно назвать Гран-при Сингапура, где Шарль согласился стартовать на «софте», чтобы постараться обойти Расселла, а потом блокировать его.
И когда мы попросили Шарля замедлить Расселла, он с готовностью это сделал. То есть, я говорю о том, что наши гонщики отлично сработали в связке.
У нас нет «первого номера», который бы являлся более ценным активом. У нас есть два сильных гонщика, и они оба хорошо справляются со своей работой.
Как мне кажется, после летнего перерыва в чемпионате Карлос вернулся в гонки в отличной форме и был очень силен, он провел отличную серию гонок и в Монце, и в Сингапуре.
Вероятно, это также сказалось на улучшении результатов Шарля в конце сезона. Так что в своей работе я продолжу двигаться в том же направлении – я не хочу, чтобы у нас был один очень хороший гонщик, а второй был не очень хорошим.
У нас есть два болида и два гонщика. И одним из положительных моментов сезона стало то, что в итоге наши гонщики набрали почти одинаковое количество очков. Так что следующий год я буду рассматривать в том же ключе – мы будем давать своим гонщикам свободу действий в той же мере, будем использовать такой же подход к стратегии гонки», – рассказал Вассер.
Супернагруженный календарь и расписание Гран-при высасывают гонщиков «Ф-1». До болезней и лихорадки
Вассер говорит что, это они продавили Шарля стартовать на софтах чтоб обгонать Рассела и удерживать его за собой.
Вопрос, кто врет?