Дженсон Баттон: «Было бы действительно здорово вновь увидеть борьбу на равных между Ферстаппеном и Хэмилтоном»
Баттон надеется на возобновление соперничества Ферстаппена и Хэмилтона.
Чемпион «Формулы-1» 2009 года отметил, что хотел бы увидеть прогресс «Мерседеса» в следующем году – и борьбу Хэмилтона с Ферстаппеном за титул.
«В целом, в 2024 году соперникам «Ред Булл» проще не станет. Убежден, что именно «Ред Булл» продолжит оставаться ориентиром для всех остальных в следующем сезоне.
Да, кто-то может сказать, что сезон-2023 был для Макса Ферстаппена просто детской забавой. Но если детально рассмотреть все гонки сезона, то мы увидим, что на нескольких Гран-при Максу пришлось изрядно поднапрячься.
Что касается Льюиса, то одно я знаю точно: он бы не стал продолжать выступать в гонках, если бы знал, что у него больше нет на это сил. Хэмилтону просто нужна подходящая машина, с которой он мог бы выиграть больше гонок и бороться за восьмой для себя чемпионский титул.
От лица болельщиков я надеюсь, что «Мерседесу» удастся построить машину, которая окажется на одном уровне с «Ред Булл». Ведь было бы действительно здорово вновь увидеть борьбу на равных между Ферстаппеном и Хэмилтоном. Мне бы хотелось еще раз увидеть Хэмилтона в борьбе за титул, прежде чем он повесит шлем на гвоздь», – рассказал Баттон.
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