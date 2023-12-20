Дженсон Баттон: «Было бы действительно здорово вновь увидеть борьбу на равных между Ферстаппеном и Хэмилтоном»

Теги Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Баттон надеется на возобновление соперничества Ферстаппена и Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года отметил, что хотел бы увидеть прогресс «Мерседеса» в следующем году – и борьбу Хэмилтона с Ферстаппеном за титул.

«В целом, в 2024 году соперникам «Ред Булл» проще не станет. Убежден, что именно «Ред Булл» продолжит оставаться ориентиром для всех остальных в следующем сезоне.

Да, кто-то может сказать, что сезон-2023 был для Макса Ферстаппена просто детской забавой. Но если детально рассмотреть все гонки сезона, то мы увидим, что на нескольких Гран-при Максу пришлось изрядно поднапрячься.

Что касается Льюиса, то одно я знаю точно: он бы не стал продолжать выступать в гонках, если бы знал, что у него больше нет на это сил. Хэмилтону просто нужна подходящая машина, с которой он мог бы выиграть больше гонок и бороться за восьмой для себя чемпионский титул.

От лица болельщиков я надеюсь, что «Мерседесу» удастся построить машину, которая окажется на одном уровне с «Ред Булл». Ведь было бы действительно здорово вновь увидеть борьбу на равных между Ферстаппеном и Хэмилтоном. Мне бы хотелось еще раз увидеть Хэмилтона в борьбе за титул, прежде чем он повесит шлем на гвоздь», – рассказал Баттон.

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2 комментария
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Только темный лорд сможет остановить молодого джедая.
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Думаю Хэм не сможет конкурировать с Максом как в сезоне 2021 при равных болидах, я бы скорее поставил на Леклера или Норриса
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