Руководитель «Астон Мартин»: «Пилоты часто винят команду в прессе, но не Алонсо и Стролл»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Мексики Ланс Стролл Майк Крак Авто

В «Астон Мартин» рассказали, чем гонщики коллектива отличаются от других.

По мнению руководителя «Астон Мартин» Майка Крака, Фернандо Алонсо и Ланс Стролл проявили себя как командные игроки по ходу сезона-2023, в отличие от некоторых коллег.

«Я полон восхищения гонщиками в этом году. Они сделали команду лучше. Я считаю, что характер сильнее раскрывают тяжелые гонки. Мексика – хороший пример. После гонки пилоты вели себя конструктивно на брифингах и были на нашей стороне, когда общались со СМИ.

Они могли бы высказаться в медиа негативно – и мы бы это заслужили, поскольку в тот уик-энд не предоставили им конкурентоспособную машину – но ни один из них не стал. Напротив, оба высказали свою уверенность в долгосрочных целях и пути, которому мы следуем. На мой взгляд, это их выделяет.

Мы часто видим, как в других коллективах пилоты идут к прессе, чтобы сместить вину за плохие результаты на команду. Ланс и Фернандо не заимствовали такой образ мышления. Мы не разделяем гонщиков и команду – гонщики являются частью команды. Наверное, в этом плане мы несколько отличаемся от соперников», – поделился рассуждениями менеджер.

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