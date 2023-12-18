Зак Браун: «Идея с обязательными пит-стопами в спринтах может неплохо сработать»

Браун предложил идею обязательных пит-стопов для спринтов в «Ф-1».

Исполнительный директор « » высказался о возможных идеях доработки формата гоночного уик-энда со спринтом.

По словам , в нынешнем виде спринты действительно потеряли свою актуальность и формат требует доработки.

«Не думаю, что спринты лишают Гран-при своего гламура, шарма, но я правда считаю – и что мы и делаем, – что нам нужно пересмотреть формат спринтов.

Думаю, Макс Ферстаппен в данной ситуации сказал бы, что сейчас спринты получаются не такими интересными, какими могли бы быть.

Так что будь то идея с реверсивной стартовой решеткой или идея с обязательным пит-стопом, или супер-мягкие по составу шины, которые бы вырабатывали свой ресурс к середине заезда – я думаю, что нам нужно внести какие-то изменения.

Думаю, идея с обязательными пит-стопами может неплохо сработать. И разработать супер-мягкий состав шин, которые бы сильно теряли в эффективности к середине заезда. И тогда командам пришлось бы думать – стоит останавливаться и менять комплект, или нет.

Мне кажется, так мы бы могли как бы сжать его до размера мини-Гран-при, и попробовать такой вариант. Потому что сейчас в спринте вообще нет никакого элемента стратегии. Думаю, это было бы интересно», – рассказал Браун.

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