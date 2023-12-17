Герхард Бергер пошутил над Марко: «Если Ферстаппен не допускает ошибок, Гельмуту не за что его критиковать»

Бергер пошутил над Марко.

Бывший пилот «Формулы-1», анализируя выступления « » и в прошедшем сезоне, в шутку отметил, что с таким уровнем скоро останется без работы. Учитывая, что Ферстаппен закончил прошлый сезон, попав на подиум в 21 гонке из 22:

«Да, пожалуй. И это становится большой проблемой для Гельмута Марко (смеется). Ведь получается, что Макс в нем больше не нуждается. Если Макс не допускает ошибок, Гельмуту не за что его критиковать».

С другой стороны, на фоне напарника провел не слишком выдающийся сезон. И Бергер считает, что подобные ошибки, как при обороне позиции в борьбе с Леклером на финише Гран-при Лас-Вегаса, не может позволять себе допускать даже новичок:

«Да, если смешать вместе выступления Ферстаппена и Переса, то для Гельмута все снова будет хорошо (и у него будет работа). Просто глядя на маневр Леклера, благодаря которому он обогнал Переса на последнем круге Гран-при Лас-Вегаса, я должен сказать, что даже новичок не должен допускать таких ошибок».

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