Даниэль Риккардо: «Седьмое место «Альфа Таури» в Кубке конструкторов стало приятным бонусом»

Теги Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Юки Цунода Авто

Риккардо доволен сезоном в «Альфа Таури».

По словам австралийца, который провел в команде лишь вторую половину сезона, и при этом пропустил несколько гонок из-за перелома запястья, в «Альфа Таури» могут быть довольны прогрессом в последних гонках и окончательной позицией в Кубке конструкторов.

«Понятное дело, что меня не было в команде в первой половине сезона. То, как команде удалось перевернуть ситуацию за счет обновлений болида, действительно впечатляет. И мне хотелось бы думать, что мы с Юки Цунодой тоже этому поспособствовали, подгоняя друг друга. И это пошло на пользу команде.

Так что мне кажется, что наша команда с воодушевлением ждет старт следующего сезона и стремится продолжить прибавлять. Да, конечно, было бы здорово закончить чемпионат на седьмом месте в Кубке конструкторов, но ведь всего за несколько гонок до финиша сезона речь вообще шла о финише на десятой позиции.

Так что да, седьмое место в Кубке конструкторов стало приятным бонусом. Это дает нам повод ставить перед собой чуть более высокие цели на следующий сезон», – рассказал Риккардо.

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