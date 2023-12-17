Даниэль Риккардо: «Седьмое место «Альфа Таури» в Кубке конструкторов стало приятным бонусом»

Риккардо доволен сезоном в «Альфа Таури».

По словам австралийца, который провел в команде лишь вторую половину сезона, и при этом пропустил несколько гонок из-за перелома запястья, в « » могут быть довольны прогрессом в последних гонках и окончательной позицией в Кубке конструкторов.

«Понятное дело, что меня не было в команде в первой половине сезона. То, как команде удалось перевернуть ситуацию за счет обновлений болида, действительно впечатляет. И мне хотелось бы думать, что мы с тоже этому поспособствовали, подгоняя друг друга. И это пошло на пользу команде.

Так что мне кажется, что наша команда с воодушевлением ждет старт следующего сезона и стремится продолжить прибавлять. Да, конечно, было бы здорово закончить чемпионат на седьмом месте в Кубке конструкторов, но ведь всего за несколько гонок до финиша сезона речь вообще шла о финише на десятой позиции.

Так что да, седьмое место в Кубке конструкторов стало приятным бонусом. Это дает нам повод ставить перед собой чуть более высокие цели на следующий сезон», – рассказал .

Кто победил в битве напарников «Ф-1» по чистой скорости? Исследование!