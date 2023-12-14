Шарль Леклер: «Мы догоним «Ред Булл», но не могу говорить о сроках. Если «Феррари» меня чему-то научила, то терпению»

Леклер поделился мыслями о борьбе за титул в «Феррари».

заявил, что не сомневается в прогрессе «Феррари», а также рассказал, какому качеству его научила Скудерия.

– Насколько вы убеждены, что будете сражаться в следующем году?

– Я на 100 процентов уверен, что мы сделаем шаг вперед в следующем сезоне. Увы, в этом виде спорта все относительно. Если « » найдет еще секунду, все остальные будут выглядеть плохо.

Если сравнивать с «Ред Булл», разница в гоночном режиме не одна, а многие десятые. Значит, предстоит большая работа, и все это понимают. Я доверяю команде – мы не врем друг другу. Поэтому я верю, что мы догоним, но не могу говорить о сроках.

– Настолько вы терпеливо настроены по отношению к «Феррари»?

– Я стал более взрослым, более опытным. Если «Феррари» меня чему-то научила, то терпению. Мечта моей жизни – стать чемпионом мира с «Феррари». Невозможно это форсировать. Долгосрочное ожидание стоит того.

– «Феррари» – особенная команда. Ее в случае неудач критикуют больше, чем любую другую. Справедливо ли это?

– Может, другим такое сходит с рук, но мы вынуждены с этим жить. «Феррари» является «Феррари» не просто так, к ней относятся куда более страстно. Каждый, кто подписывает контракт с « », гонщик или любой другой сотрудник, должен принять, что будет под более серьезным давлением. У меня нет никаких проблем с этим. Я считаю, мы справляемся с подобным лучше, чем в прошлом.

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