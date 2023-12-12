Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» заслуживал победу в 2023-м больше, чем кто-либо»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Нидерландов Авто

Алонсо считает, что его команда заслуживала победу в 2023 году.

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо восемь раз оказывался на подиуме в завершившемся сезоне, но не выиграл ни одной гонки.

«Полагаю, это было возможно – пожалуй, в Монако было ближе всего. Может, [не хватило своевременного] заезда в боксы или еще чего-то. Может, в Зандворте тоже, если бы мы оказались в другом положении на рестарте.

У нас то и дело появлялись возможности. И я считаю, что мы заслуживали этого больше, чем кто-либо в нынешнем году», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

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