Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо осчастливить просто – быстрым болидом, не обязательно лучшим из лучших»

Крак рассказал, что необходимо Алонсо, чтобы получать удовольствие от работы.

Руководитель « » Майк Крак ранее выражал желание сохранить Фернандо Алонсо в составе и после сезона-2024. Менеджер объяснил, что команда может сделать, чтобы испанский гонщик был доволен.

«[Перед сезоном-2023] мы являлись в каком-то смысле аутсайдерами, никто не ожидал такого большого прогресса. Сейчас ожидания, разумеется, растут. Но мы полностью сосредоточены на работе с машиной и пытаемся все оптимизировать.

Есть очень простой рецепт, как осчастливить Фернандо – предоставить ему быстрый болид. Полагаю, то же можно сказать про многих пилотов, но в данном случае это точно хороший рецепт. Наверное, даже не обязательно лучшую машину из лучших – он боец и показал, на что способен, когда болид не проявляет себя на 100 процентов. Все, что ему нужно – машина, которая позволит сражаться и демонстрировать его силу. Разумеется, чем она лучше, тем довольнее будет Фернандо», – заявил Майк.

Макс Ферстаппен хотел бы выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с Алонсо: «Я уже обсуждал это с Фернандо»

Фернандо Алонсо: «Хотел бы разделить с Пересом награду за маневр года. Это пример чистой борьбы для будущих поколений»