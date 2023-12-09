Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо осчастливить просто – быстрым болидом, не обязательно лучшим из лучших»
Крак рассказал, что необходимо Алонсо, чтобы получать удовольствие от работы.
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ранее выражал желание сохранить Фернандо Алонсо в составе и после сезона-2024. Менеджер объяснил, что команда может сделать, чтобы испанский гонщик был доволен.
«[Перед сезоном-2023] мы являлись в каком-то смысле аутсайдерами, никто не ожидал такого большого прогресса. Сейчас ожидания, разумеется, растут. Но мы полностью сосредоточены на работе с машиной и пытаемся все оптимизировать.
Есть очень простой рецепт, как осчастливить Фернандо – предоставить ему быстрый болид. Полагаю, то же можно сказать про многих пилотов, но в данном случае это точно хороший рецепт. Наверное, даже не обязательно лучшую машину из лучших – он боец и показал, на что способен, когда болид не проявляет себя на 100 процентов. Все, что ему нужно – машина, которая позволит сражаться и демонстрировать его силу. Разумеется, чем она лучше, тем довольнее будет Фернандо», – заявил Майк.
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А по факту, сливали напарников во благу испашки. В Рено так всю карьеру, Труллек, Физикеллов, а Пикешек так вообще)))). Потом самоутверждался над Массой где тот самый административный ресурс преобладал над всем с поддержкой Сантандера. Потом попку рвал уже докатывающих Баттоном. Но потом появился Окон, но там уже не позволили себя вести как босс команды и итог известен. Разделали без ножа. Начал плакаться и ушел в Астоны свое чсв потешить, где из него строят икону))) правда Стролл даже пару пощёчин дал. Про Век/Инди говорить нечего, под него там прогибаться никто не будет и там 0 результатов. Как так? Он же талант))) (нет).