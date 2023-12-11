Фернандо Алонсо: «Я счастлив, что пилотирую в то время, когда Ньюи создает болиды «Ф-1»

Алонсо счастлив выступать в эпоху Ньюи в «Формуле-1».

Пилот « » не работал с культовым конструктором , хотя испанца связывали с переходом в « ». Тем не менее, Фернандо признался, что нахождение в одном паддоке с Эдрианом вызывает у него крайне положительные эмоции.

«Он легенда нашего спорта. Несколько раз мы были очень близки к тому, чтобы работать вместе, мы это обсуждали.

Помню, когда несколько лет назад он опубликовал свою книгу в Испании, мне выпала честь написать первую страницу, предисловие.

На мой взгляд, это невероятный человек, и мне очень повезло работать в той же среде, что и он. Пусть мы никогда не работали вместе, я счастлив, что живу и пилотирую в это время – когда Эдриан Ньюи просто создает машины «Формулы-1».

Жаль, что мы не поработали вместе. Я сяду за руль «Валькирии» [разработанной под началом Ньюи] и, может, все равно что-то почувствую, и это сделает меня счастливым», – сказал двукратный чемпион мира.

Алонсо трижды финишировал вторым в чемпионате в 2010-2013 годах, когда титулы забирал , пилотировавший «Ред Булл» Ньюи. Фернандо объяснил, почему на его теплое отношение к конструктору не влияют упущенные трофеи:

«Он несет ответственность за то, что 19 гонщиков на протяжении двух десятилетий не выигрывали титулы!»

Сам Ньюи жалеет, что не создавал болиды для Алонсо, сообщал британец в сентябре.

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