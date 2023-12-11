Карлос Сайнс о Гран-при Сингапура: «Мы доказали, что и в 2024 году сможем побеждать, если у «Феррари» будут для этого соответствующие возможности»

Теги Феррари Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Авто

У «Феррари» есть все необходимое для достижения успеха – считает Сайнс.

В качестве примера испанец привел выступление команды на Гран-при Сингапура, где «Феррари», воспользовавшись проблемами с темпом у «Ред Булл», удалось одержать победу и прервать серию конкурентов.

По словам Сайнса, если «Феррари» будет и дальше проводить гонки на таком же уровне, как было в Сингапуре, то в новом сезоне добьется больших успехов.

«Да, сто процентов. И это должно повлиять на новый сезон, ведь в прошедшем чемпионате у нас было не так много шансов выиграть гонку.

И тот факт, что мы воспользовались своим шансом и не упустили его – максимально использовали все три практики, хорошо провели все три сегмента квалификации, а потом и гонку, – я считаю очень серьезным достижением. Не только для меня, но и для всей команды. И мы доказали, что и в следующем году сможем побеждать, если у нас будут для этого соответствующие возможности.

В тот уик-энд в Сингапуре мы находились под сильным давлением – ведь мы понимали, что это наш единственный шанс, единственная возможность действительно бороться за победу. Ну, может быть, еще наряду с Гран-при Лас-Вегаса. Но в тот момент мы этого не знали. И тот факт, что мы на максимуме использовали этот шанс, не сломались под давлением и добились результата, показывает, что в следующем году мы будем на многое способны, если получим машину соответствующего уровня», – рассказал Сайнс.

Команды «Ф-1» выложат $29 млн только за участие в следующем сезоне! У Ферстаппена новый рекорд

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Победили не потому что сильнее были, а потому что у РБ очевидные проблемы были. Сасайнс небось всю жизнь будет этой «победой» гордится вместе с «победой» Сильверстоуна))) где в обоих случаях у Макса проблемы с тачкой, а Леклера слили. Фу, мерзкие эти испашки.
+4
-1
+3
Ну или у Ред Булл будут соответствующие невозможности)
+2
-1
+1
Если команда продолжит говорить Леклеру отстань на три секунды, мы переживаем, а теперь отстань на пять, то шансы Сайнса немного возрастут. Просто по последним гонкам там без шансов.))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий