Карлос Сайнс о Гран-при Сингапура: «Мы доказали, что и в 2024 году сможем побеждать, если у «Феррари» будут для этого соответствующие возможности»

У «Феррари» есть все необходимое для достижения успеха – считает Сайнс.

В качестве примера испанец привел выступление команды на , где « », воспользовавшись проблемами с темпом у «Ред Булл», удалось одержать победу и прервать серию конкурентов.

По словам , если «Феррари» будет и дальше проводить гонки на таком же уровне, как было в Сингапуре, то в новом сезоне добьется больших успехов.

«Да, сто процентов. И это должно повлиять на новый сезон, ведь в прошедшем чемпионате у нас было не так много шансов выиграть гонку.

И тот факт, что мы воспользовались своим шансом и не упустили его – максимально использовали все три практики, хорошо провели все три сегмента квалификации, а потом и гонку, – я считаю очень серьезным достижением. Не только для меня, но и для всей команды. И мы доказали, что и в следующем году сможем побеждать, если у нас будут для этого соответствующие возможности.

В тот уик-энд в Сингапуре мы находились под сильным давлением – ведь мы понимали, что это наш единственный шанс, единственная возможность действительно бороться за победу. Ну, может быть, еще наряду с Гран-при Лас-Вегаса. Но в тот момент мы этого не знали. И тот факт, что мы на максимуме использовали этот шанс, не сломались под давлением и добились результата, показывает, что в следующем году мы будем на многое способны, если получим машину соответствующего уровня», – рассказал Сайнс.

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