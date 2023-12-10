Карлос Сайнс о возможности догнать «Ред Булл»: «Считаю, что это должно быть вполне реалистичной целью»

«Феррари» способна догнать «Ред Булл» в 2024 году – считает Сайнс.

Пилот « », оценивая перспективы команды в следующем сезоне, отметил, что не видит причин, по которым итальянская команда не смогла бы сделать такой же скачок, который по ходу прошедшего чемпионата удался « ».

«Да, я считаю, что это должно быть вполне реалистичной целью. Удастся ли нам это сделать? Ну, время покажет. Но я хочу, чтобы команда думала, что это возможно, поскольку я верю в то, что это действительно так.

«Макларену» удалось совершить такой скачок вперед по ходу сезона – я абсолютно уверен, что «Феррари» способна добиться того же за зиму. Я верю в команду, в возможность того, что мы способны перевернуть ситуацию.

В этом сезоне было сразу несколько трасс, где в квалификациях мы были быстрее «Ред Булл» на 0,3 секунды. Просто у нашей машины есть несколько специфических особенностей, которые позволяют ей быть очень быстрой в определенных условиях. Мы должны сделать нашу машину более универсальной.

Особенно нужно прибавлять в гонках. Думаю, что нам нужно сосредоточиться на том, что именно мы делаем с машиной на дистанции гонки, что мы делаем с шинами – что не позволяет нам в гонках конкурировать с « », а порой и с «Маклареном». Как было, например, в Бразилии, или в Остине – на этих трассах у нас просто не было темпа», – рассказал .

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