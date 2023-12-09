Герхард Бергер: «Лучший гонщик всех времен Ферстаппен живет «Ф-1» каждой клеткой своего тела»

Бергер считает Ферстаппена лучшим пилотом в истории.

По мнению бывшего гонщика «Формулы-1» , по ходу триумфального сезона-2023 из «Ред Булл» продемонстрировал самоотдачу, которую показывали , и .

– Начинается зимний перерыв в «Формуле-1» после выдающегося сезона Макса Ферстаппена, который побил рекорд, выиграв 19 из 22 гонок. Возьмет ли он паузу на осмысление этого уникального сезона?

– Ни за что! Макс – гонщик, который всегда выдает 120 процентов. В точности как Сенна или Шумахер в прошлом или Хэмилтон сейчас. Я убежден, что Макс уже на симуляторе и играется со всеми своими машинами.

– Одержим ли Макс?

– Наверняка. Он просто живет спортом, «Формулой-1» каждой клеткой своего тела. Это его страсть – вот почему я считаю его лучшим гонщиком всех времен.

– Гельмут Марко сказал в Абу-Даби, что будет логично, если пелотон станет плотнее в следующем году.

– Это типичные заявления. Гельмут пытается снизить давление. Лично я не вижу конкурентов у «Ред Булл» в грядущем сезоне.

– Схожим образом высказался и Льюис Хэмилтон, который заявил, что у «Ред Булл» огромное преимущество в плане развития болида…

– Это просто язык «Формулы-1» – хочется начать новый год под меньшим давлением. Хотя я считаю «Ред Булл» явным фаворитом, «Формула-1» умеет удивлять, неожиданности всегда могут случиться. Как бы то ни было, я с нетерпением жду сезона-2024.

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