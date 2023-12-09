Герхард Бергер: «Лучший гонщик всех времен Ферстаппен живет «Ф-1» каждой клеткой своего тела»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Герхард Бергер Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Бергер считает Ферстаппена лучшим пилотом в истории.

По мнению бывшего гонщика «Формулы-1» Герхарда Бергера, по ходу триумфального сезона-2023 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» продемонстрировал самоотдачу, которую показывали Айртон Сенна, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

– Начинается зимний перерыв в «Формуле-1» после выдающегося сезона Макса Ферстаппена, который побил рекорд, выиграв 19 из 22 гонок. Возьмет ли он паузу на осмысление этого уникального сезона?

– Ни за что! Макс – гонщик, который всегда выдает 120 процентов. В точности как Сенна или Шумахер в прошлом или Хэмилтон сейчас. Я убежден, что Макс уже на симуляторе и играется со всеми своими машинами.

– Одержим ли Макс?

– Наверняка. Он просто живет спортом, «Формулой-1» каждой клеткой своего тела. Это его страсть – вот почему я считаю его лучшим гонщиком всех времен.

– Гельмут Марко сказал в Абу-Даби, что будет логично, если пелотон станет плотнее в следующем году.

– Это типичные заявления. Гельмут пытается снизить давление. Лично я не вижу конкурентов у «Ред Булл» в грядущем сезоне.

– Схожим образом высказался и Льюис Хэмилтон, который заявил, что у «Ред Булл» огромное преимущество в плане развития болида…

– Это просто язык «Формулы-1» – хочется начать новый год под меньшим давлением. Хотя я считаю «Ред Булл» явным фаворитом, «Формула-1» умеет удивлять, неожиданности всегда могут случиться. Как бы то ни было, я с нетерпением жду сезона-2024.

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5 комментариев
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Ответ NastyNay
C Алонсо даже Окон на равных ездил, так что Ферстаппен уж точно справился бы. И кого Алонсо побеждал из топовых пилотов-напарников за свои 20 лет карьеры? Фелипе Массу? Так Масса это пилот уровня Переса
двух чемпионов, Райкконена и Баттона, например.
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А лучший космовоз всех времён , ещё лучше Ферстаппена живёт))
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Ответ Великий Алонсо
Каждого нового чемпиона называют лучшим в истории, ничего нового. Мне интересна логика таких суждений, с какого хера Ферстаппен вот так уверенно лучший в истории, победил Переса, Гасли и Албона? Выиграл почти все гонки в сезоне на космовозе? Что нереального то он сделал? Ну да, спорить не буду, Ферстаппен на голову сильнее Переса, но даже без Ферстаппена на этом самовозе средний Перес стал бы чемпионом, ничего гениального Ферстаппен ещё не показал. Если Ферстаппен лично 1 на 1 наберёт в 3-4 раза больше очков чем Алонсо в Ред Булл и в квалификациях его разгромит, то тогда да, можно его называть лучшим в истории, но этого нет и не будет, потому что Максу никогда не подпишут Алонсо, всю его жизнь в напарниках будут бамжи типа Переса. Так что Бергер, иди ка ты в очко.
C Алонсо даже Окон на равных ездил, так что Ферстаппен уж точно справился бы.
И кого Алонсо побеждал из топовых пилотов-напарников за свои 20 лет карьеры? Фелипе Массу? Так Масса это пилот уровня Переса
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