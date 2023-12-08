Фернандо Алонсо: «Мы должны продолжать двигаться вперед. Если в следующем сезоне «Астон Мартин» сделает шаг назад – будет плохо»

Алонсо рассчитывает на прогресс «Астон Мартин» в 2024 году.

Испанец отметил, что с учетом достижений команды в прошедшем сезоне главной задачей будет продолжить прибавлять и в следующем чемпионате.

Алонсо в прошедшем сезоне восемь раз попадал на подиум, однако вторую половину сезона команда провела заметно слабее первой и в итоге закончила чемпионат лишь на пятой позиции.

«Это будет очень важно, ведь очевидно, что мы пока сделали лишь первый шаг на нашем пути и команда, как мы все надеемся, продолжит прогрессировать.

Мы всегда говорили о том, что это был лишь первый сезон, когда « » стала конкурентоспособной, в команде произошло много изменений, у нас теперь новая база и все такое. Об этом говорилось давно.

Так что если теперь в следующем сезоне мы сделаем шаг назад – это будет плохо. Мы должны продолжать двигаться вперед.

Мы финишировали пятыми в Кубке конструкторов и в следующем году должны прибавить. Стать четвертыми, третьим, вторыми…мы будем рады любому прогрессу.

В моем же случае, после восьми подиумов в этом году, я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем добиться чего-то похожего», – рассказал .

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