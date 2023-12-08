Жак Вильнев допустил переговоры Хэмилтона с «Ред Булл»: «Такое происходит постоянно, а если история выплывет наружу – ты будешь все отрицать»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Жак Вильнев Формула-1 Мерседес Авто

Вильнев высказался о возможном интересе Хэмилтона к переходу в «Ред Булл».

По ходу прошедшего сезона Кристиан Хорнер рассказал, что люди из окружения Хэмилтона обращались к нему на предмет возможности перехода семикратного чемпиона в «Ред Булл».

В «Мерседесе» эту историю решительно опровергли, а сам Хэмилтон в итоге продлил контракт с немецкой командой.

В свою очередь в «Ред Булл» заявляли, что в любом случае не были заинтересованы в том, чтобы сделать Хэмилтона и Ферстаппена напарниками по команде.

По мнению Вильнева, подобные переговоры действительно могли иметь место, а в «Мерседесе» и в лагере Хэмилтона решительно все отрицают, поскольку подобные переговоры зачастую строго ограничены условиями контрактов.

«Следов было слишком много. При этом, как гонщику, тебе не разрешается вести переговоры с другими командами, пока у тебя действует контракт с нынешней командой, ну и все такое. Однако это никого не останавливает и такие переговоры происходят постоянно.

Вы можете просто пересечься в паддоке, а иногда можете попросить сделать это человека, который напрямую с тобой никак не связан. Поэтому, если что-то случится, ты будешь защищен. Но если история все равно выплывет наружу – ты будешь все отрицать. Любой будет», – рассказал Вильнев.

«Ред Булл» и «Мерседес» яростно ссорятся из-за контактов Хэмилтона с чемпионами «Ф-1». Откуда такие эмоции?

2 комментария
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Ну это же аксиома!
Если ты ведёшь переговоры с "домашней" командой с огромным запросом, ты просто должен запустить такой слух.
Чтоб команда знала, что ты можешь уйти и тебя хотят.
Даже если этого нет, это стоит выдумать.
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надоели постить мнение всяких вторичников вроде вильнева. Вы бы еще постили мнение росберга, который ничего и никогда не выигрывал и в сухую сливал Льюису всю карьеру
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