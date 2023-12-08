Жак Вильнев допустил переговоры Хэмилтона с «Ред Булл»: «Такое происходит постоянно, а если история выплывет наружу – ты будешь все отрицать»

Вильнев высказался о возможном интересе Хэмилтона к переходу в «Ред Булл».

По ходу прошедшего сезона Кристиан Хорнер рассказал, что люди из окружения Хэмилтона обращались к нему на предмет возможности перехода семикратного чемпиона в «Ред Булл».

В « » эту историю решительно опровергли, а сам Хэмилтон в итоге продлил контракт с немецкой командой.

В свою очередь в «Ред Булл» заявляли, что в любом случае не были заинтересованы в том, чтобы сделать Хэмилтона и Ферстаппена напарниками по команде.

По мнению , подобные переговоры действительно могли иметь место, а в «Мерседесе» и в лагере Хэмилтона решительно все отрицают, поскольку подобные переговоры зачастую строго ограничены условиями контрактов.

«Следов было слишком много. При этом, как гонщику, тебе не разрешается вести переговоры с другими командами, пока у тебя действует контракт с нынешней командой, ну и все такое. Однако это никого не останавливает и такие переговоры происходят постоянно.

Вы можете просто пересечься в паддоке, а иногда можете попросить сделать это человека, который напрямую с тобой никак не связан. Поэтому, если что-то случится, ты будешь защищен. Но если история все равно выплывет наружу – ты будешь все отрицать. Любой будет», – рассказал Вильнев.

«Ред Булл» и «Мерседес» яростно ссорятся из-за контактов Хэмилтона с чемпионами «Ф-1». Откуда такие эмоции?