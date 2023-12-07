Презентация «Феррари»-2024 намечена на 13 февраля (It.motorsport)

Стала известна первая дата презентации болида 2024 года.

«Феррари» запланировала показ новой машины «Формулы-1» на 13 февраля, сообщает It.motorsport.com. Официально дата пока не подтверждена, возможен сдвиг на пару дней, чтобы избежать «неудобных пересечений», отмечает издание.

После церемонии гонщики Скудерии Шарль Леклер и должны проехать несколько кругов на собственном автодроме команды во Фьорано. Съемочный день, в рамках которого пилоты смогут накатать 200 км вместо привычных 100, планируется провести 15 февраля.

Предсезонные тесты состоятся в Бахрейне 21 по 23 февраля, там же пройдет первый Гран-при сезона-2024 (с 29 февраля по 2 марта).

Календарь «Формулы-1» на сезон-2024

Кристиан Хорнер: «Со стороны «Феррари» было бы безумием не хотеть сохранить Леклера»