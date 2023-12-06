Кристиан Хорнер: «Со стороны «Феррари» было бы безумием не хотеть сохранить Леклера»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Авто

Хорнер высказался о желании «Феррари» сохранить Леклера.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что считает стремление итальянской команды подписать с Шарлем Леклером новый долгосрочный контракт вполне естественным.

В итальянской прессе появилась информация о том, что «Феррари» почти договорилась с Леклером о новом соглашении, рассчитанном на пять лет.

«Это желание вполне естественно, он отличный гонщик. Уверен, в «Феррари» хотят сохранить Леклера. С их стороны было бы безумием не хотеть этого», – рассказал Хорнер.

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