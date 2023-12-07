ФИА заменила местоимения мужского рода на гендерно-нейтральные слова в регламентах «Ф-2» и «Ф-3»

Теги ФИА Формула-3 Формула-2 Татьяна Кальдерон София Флерш Авто

ФИА уточнила формулировки в регламентах младших «формул».

В последние годы в «Формуле-2» и «Формуле-3» выступали гонщицы: в 2023-м в третьей «формуле» гоняла София Флерш, а сезоном ранее несколько этапов «Ф-2» провела Татьяна Кальдерон. Тем не менее, правила серий включали себя местоимения мужского рода по отношению к участникам.

При составлении спортивных регламентов «Ф-2» и «Ф-3» на сезон-2024 такие слова заменили на гендерно-нейтральные.

Издание RaceFans приводит выдержку из правил, в которой на месте слова «he» (он) появился термин «the driver» (гонщик / гонщица).

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5 комментариев
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Давно пора , хорошо что фиа наконец решило эта самую важную проблему в автоспорте. Побежал за шампанским, слава арабу, сразу видно человек на своем месте.
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Ну наконец-то, ато ухо резало это он (гонщик)
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Ну да, других то проблем нет в автоспорте ..
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Когда заголовок прочитала, подумала, что за жесть, но тут вполне логично всё)
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Классно, когда есть повод побежать за шампанским))
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