ФИА заменила местоимения мужского рода на гендерно-нейтральные слова в регламентах «Ф-2» и «Ф-3»

уточнила формулировки в регламентах младших «формул».

В последние годы в «Формуле-2» и «Формуле-3» выступали гонщицы: в 2023-м в третьей «формуле» гоняла , а сезоном ранее несколько этапов «Ф-2» провела Татьяна Кальдерон. Тем не менее, правила серий включали себя местоимения мужского рода по отношению к участникам.

При составлении спортивных регламентов «Ф-2» и «Ф-3» на сезон-2024 такие слова заменили на гендерно-нейтральные.

Издание RaceFans приводит выдержку из правил, в которой на месте слова «he» (он) появился термин «the driver» (гонщик / гонщица).

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